Premiere von 'Hallo Maus!' auf der re:publica - WDR zeigt Prototypen einer interaktiven Voice-App

Köln (ots) - ACHTUNG: Sperrfrist Freitag, 3.6.22 um 10 Uhr Die Gewinner:innen des WDR-Kinderrechtepreises 2022 stehen fest: Der erste Preis (dotiert mit 2500 Euro) geht an die „Elterninitiative INKLUSION - HIER & JETZT! e.V. in Leverkusen, für ein inklusives Märchenbuch. Den zweiten Preis (2000 Euro) gewinnt „Between the Lines e.V.“ in Solingen für eine App, ...

mehr