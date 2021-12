WDR Westdeutscher Rundfunk

Finale der WDR Charity-Aktion: 7.114.821 Millionen Euro für Kinder in den Flutgebieten

Köln (ots)

Knapp vier Wochen haben Zuschauer:innen und Hörer:innen des WDR für die Aktion 'Der Westen hält zusammen – Wir helfen Kindern nach der Flut' gespendet. Kurz vor dem Weihnachtsfest steht nun die Spendensumme fest. Mit den 7.114.821,85 Millionen Euro sollen Hilfsprojekte finanziert und den Kindern in den Flutgebieten trotz allem ein schönes Weihnachtsfest beschert werden. Der WDR hatte gemeinsam mit der 'Aktion Deutschland Hilft' zu der Spendenaktion aufgerufen.

Rund 30 Förderprojekte werden mit dem gesammelten Geld unterstützt, zum Beispiel beim Wiederaufbau von zerstörten und beschädigten Kitas und Jugendtreffs, es werden neue Materialien für Schulen angeschafft und Erholungsangebote für Kinder und Eltern sowie psychologische und therapeutische Betreuungs- und Beratungsangebote finanziert.

So können zum Beispiel Kinder in Bad Münstereifel bald wieder in die integrative Kindertagesstätte 'Magische 12' zurückkehren, die bei der Flut stark beschädigt wurde. Mit den Spendengeldern der WDR Charity-Aktion werden die beschädigten Räumlichkeiten wiederaufgebaut und neue Ausstattung und Inklusionsmaterialien angeschafft. Außerdem werden unter anderem Spielplätze von Kindertagesstätten in Eschweiler, Heimersheim und Rech wieder aufgebaut, eine Beratungsstelle in Erftstadt unterstützt, die Therapien zur Traumabewältigung für Kinder anbietet, und Hebammenmobile im Ahrtal und anderen betroffenen Gebieten finanziert, unter anderem im Kreis Euskirchen und im Raum Erft/Düren.

'Mit unserer mehrwöchigen WDR-Chariy-Aktion, die auf allen WDR-Radiowellen, im WDR Fernsehen und im Netz gelaufen ist, haben wir ein starkes Zeichen der Unterstützung für die betroffenen Kinder und Jugendlichen in den Flutgebieten gesetzt', sagt WDR Intendant Tom Buhrow. 'Es ist beeindruckend, wie viele Menschen und auch wie viele Kinder sich gemeldet haben, um zu helfen. Mit dieser Aktion haben wir erneut auf die weiterhin schwierige und belastende Situation für alle in den betroffenen Gebieten aufmerksam gemacht. Mit bewegenden Geschichten, in Interviews und Live-Berichten. Gemeinsam mit unserem Partner „Aktion Deutschland Hilft“ sind mehr als sieben Millionen Euro zusammengekommen.Ich hoffe sehr, dass alle Hilfsprojekte, die dadurch realisiert werden können, gerade jetzt an Weihnachten allen Betroffenen Mut und Zuversicht geben.'

Beim Finale der Charity-Aktion am 22. Dezember stand vor allem das Radio-Programm des WDR noch einmal ganz im Zeichen der Hilfe für die Flutopfer. So sagte WDR 2 'Dankeschön Westen' an alle, die in den vergangenen Wochen gespendet und geholfen haben und sprach mit Menschen in den Flutgebieten über ihr Weihnachtsfest und über ihre Hoffnungen für 2022. WDR 4 beendete die Spendenaktion mit einem 16-stündigen Musikwunschtag, 1LIVE sendete ein 'Übernahme Spezial', bei dem sich ausschließlich Helferinnen und Helfer in den betroffenen Regionen ihre Lieblingssongs wünschen durften und COSMO stellte noch einmal verschiedene Projekte vor, die Betroffene mit Migrationshintergrund mit Spenden unterstützen.

Auch nach dem offiziellen Ende der Charity-Aktion ist das Spendenkonto weiter geöffnet, so dass noch bis Januar Spenden entgegengenommen werden können.

Weitere Infos zu der Aktion finden Sie unter www1.wdr.de/aktionen/fluthilfe-kinder/index.html

Fotos unter ARD-Foto.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell