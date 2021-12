WDR Westdeutscher Rundfunk

Lauterbach stellt sich den Fragen der WDR 2 Hörer:innen

Karl Lauterbach stellt sich am Donnerstagmorgen den Fragen der WDR 2 Hörerinnen und Hörer: Der Bundesgesundheitsminister wird zwischen 6 und 9 Uhr im WDR 2 Morgenmagazin die Fragen der Menschen aus NRW beantworten. Was rät er mit Blick auf die Weihnachtsfeiertage? Wie geht es danach weiter, worauf müssen wir uns im neuen Jahr einstellen? Natürlich spielen auch die neuesten Erkenntnisse zu Omikron und der neue Impfstoff Novavax eine Rolle.

Wer eine Frage an den SPD-Politiker hat, kann diese bis morgen (Mittwoch) Mittag stellen - über die WDR 2 Hotline 0221-56789222, per Sprachnachricht über die WDR 2 App oder per Mail an WDR2@WDR.de. Die Fragen und Antworten stehen anschließend auf wdr2.de und in der Audiothek zum Nachhören bereit.

WDR 2 ist einer der meistgehörten Radiosender in Deutschland und erreicht in der morgendlichen Primetime mehr als eine Million Menschen.

