,Tatort'-Teams des WDR feiern 2022 Jubiläum: 25 Jahre Köln, 20 Jahre Münster und 10 Jahre Dortmund

Dreifaches ,Tatort'-Jubiläum im Westen: Die WDR-Teams aus Köln, Münster und Dortmund feiern 2022 besondere Geburtstage. Ihr 25jähriges Dienstjubiläum begehen die Kölner Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär). Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) ermittelt mit der Unterstützung von Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) bereits seit 20 Jahren in Münster. Und für das Dortmunder ,Tatort'-Team ist es der 10. Geburtstag. Hier gehen die Kommissar:innen Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt), Jan Pawlak (Rick Okon) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) gemeinsam auf Verbrecherjagd.

Bereits im ersten Quartal des Jubiläumsjahrs sind jeweils zwei Fälle der ,Tatort'-Teams vom WDR zu sehen: Am 2. Januar kommt mit ,Gier und Angst' ein Dortmunder Fall, gefolgt vom 40. Münster-,Tatort – Des Teufels langer Atem' am 16. Januar. Der Krimi ,Vier Jahre' aus Köln wird am 6. Februar gesendet, ein weiterer ,Tatort' aus Dortmund folgt am 20. Februar mit ,Liebe mich!'. Die Folge ,Propheteus' des ,Tatort – Münster' steht am 6. März auf dem Programm, und die Kölner Kommissare ermitteln erneut am 27. März in ,Hubertys Rache'.

Die Zuschauer:innen können sich in 2022 auf insgesamt acht neue Fälle der drei WDR-Teams freuen – die Stichtage für die Jubiläen stehen im Herbst an: Die drei WDR-Teams lösten jeweils im September/Oktober ihre ersten Fälle. Am 5. Oktober 1997 ermittelten Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) in ,Willkommen in Köln' zum ersten Mal gemeinsam. Am 20. Oktober 2002 löste Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) seinen ersten Fall ,Der dunkle Fleck' zusammen mit dem Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) in Münster. Am 23. September 2012 startete mit ,Alter Ego' das Team Dortmund, damals mit der Besetzung Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt), Nora Dalay (Aylin Tezel) und Daniel Kossik (Stefan Konarske).

Der WDR feiert die besonderen Geburtstage seiner ,Tatort'-Teams mit umfangreichem Begleitprogramm (aktuell noch in Planung).

Übersicht:

,Tatort' aus Dortmund

,Gier und Angst' (Sonntag, 2. Januar 2022)

,Liebe mich!' (Sonntag, 20. Februar 2022)

,Tatort' aus Münster

,Des Teufels langer Atem' (Sonntag, 16. Januar 2022)

,Propheteus' (Sonntag, 6. März 2022)

,Recht wem Recht gebührt' (AT, 2. Halbjahr)

,Tatort' aus Köln

,Vier Jahre' (Sonntag, 6. Februar 2022)

,Hubertys Rache' (Sonntag, 27. März 2022)

,Die Spur des Blutes' (AT, 2. Halbjahr)

