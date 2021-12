WDR Westdeutscher Rundfunk

ONEderful Christmas! Das Feiertagsprogramm 2021/22 mit zwei Free-TV-Premieren

Köln (ots)

ONE zeigt an den Feiertagen zwei Free-TV-Premieren, bei denen nicht nur Liebe durch den Magen geht, sondern auch ein Asteroid auf die Erde zurast: Am ersten Weihnachtsfeiertag treffen in der Culture-Clash-Komödie 'Master Cheng in Pohjanjoki' finnisches Lokalkolorit auf chinesische Weisheiten. Der Film über einen Koch aus Shanghai, der in Lappland chinesisch kocht, gewann bei den Nordischen Filmtagen Lübeck 2019 den Publikumspreis. An Silvester gehen dann Steve Carell und Keira Knightley in 'Auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt' auf einen Roadtrip, bevor in drei Wochen die Welt untergeht.

Silke Holgersson, verantwortliche Spielfilmredakteurin bei ONE: 'Ich freue mich sehr, dass wir mit ‚Master Cheng in Pohjanjoki‘ einen brandneuen Film erwerben konnten. Er ist wirklich herzerfrischend und trägt den Stempel ‚culture clash‘ nicht vordergründig. Zudem präsentiert Regisseur Mika Kaurismäki, nicht zu verwechseln mit seinem Bruder Aki, hier seine ganz besondere Handschrift. ‚Auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt‘ ist mit Steve Carell und Keira Knightley hochkarätig besetzt. Beide garantieren einfach gute Unterhaltung, und das Thema, gerade zu Pandemiezeiten, ist provozierend.'

Zu sehen gibt es an den Weihnachtsfeiertagen außerdem die Weihnachtsklassiker 'Das Leben ist schön' und 'Gandhi'.

Zwischen den Jahren werden die Nachmittage und Abende gemütlich. Hier zeigt ONE unvergessene Klassiker, die bis heute ihren Charme erhalten haben: 'Manche mögen´s heiß' mit Marilyn Monroe, 'Frühstück bei Tiffany' mit Audrey Hepburn, 'Ein seltsames Paar' mit Walther Matthau und Jack Lemon, sowie 'Prêt-à-Porter' mit Sophia Loren.

Für gute Laune zum Jahresausklang sorgen Vicco von Bülow in Loriots 'Pappa Ante Portas' sowie eine Reihe von Louis-de-Funès-Filmen und ein ganz besonderes Porträt über den französischen Komiker mit dem Titel 'Nein!Doch!Oh!'. Am Silvesterabend verabschieden dann 'Harry und Sally' das Jahr 2021.

Das Neue Jahr startet daraufhin direkt mit einem besonderen Highlight, denn lange war er nicht mehr im deutschen Fernsehen zu sehen: der Zeichentrick-Klassiker 'Charlie Brown' mit seinen Freunden Snoopy und Woodstock!

Das Feiertagsprogramm im Überblick:

Master Cheng in Pohjanjoki (Finnland/China 2019) (Free-TV-Premiere)

25.12.21, 20.15 Uhr (Ausstrahlung auch mit englischem Originalton)

Das Leben ist schön

25.12.21, 22.00 Uhr

Gandhi

26.12.21, 23.15 Uhr

Manche mögen´s heiß

29.12.21, 20.15 Uhr

Auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt (USA 2012) (Free-TV-Premiere)

31.12.21, 21.40 Uhr

Harry und Sally

31.12.21, 23.10 Uhr

Loriots 'Pappa Ante Portas'

31.12.21, 20.15 Uhr

Nein!Doch!Oh! Die Louis-de-Funès-Story

31.12.21, 18:30 Uh

Frühstück bei Tiffany

01.01.22, 14.05 Uhr

Ein seltsames Paar

01.01.22, 20.15 Uhr

Ein Junge namens Charlie Brown

02.01.22, 14.10 Uhr

Prêt-à-Porter

02.01.22, 15.35 Uhr

Zu den beiden Free-TV-Premieren:

Master Cheng in Pohjanjoki (Finnland/China 2019) (Free-TV-Premiere)

25.12.21, 20.15 Uhr (Ausstrahlung auch mit englischem Originalton)

Inhalt: Auf der Suche nach einem alten finnischen Freund reist der chinesische Koch Cheng (Pak Hon Chu) mit seinem Sohn in ein abgelegenes Dorf in Lappland. Bei der Ankunft scheint niemand dort seinen Freund zu kennen, aber die lokale Cafébesitzerin Sirkka (Anna-Maija Tuokko) bietet ihm eine Unterkunft an. Im Gegenzug hilft Cheng ihr in der Küche und bald werden die Einheimischen mit den Köstlichkeiten der chinesischen Küche überrascht. Cheng findet trotz kultureller Unterschiede schnell Anerkennung und neue Freunde unter den Finnen. Als sein Touristenvisum abläuft, schmieden die Dorfbewohner einen Plan, der ihm helfen soll zu bleiben ...

Mika Kaurismäki („The Girl King“, „Zombie and the Ghost Train“, „Mama Africa – Miriam Makeba“), Weltreisender in Sachen Film, überrascht mit einer lakonisch-romantischen Komödie, deren Zutaten er fein ausbalanciert hat: Viel Humor, eine große Portion Warmherzigkeit, etwas Schwermut, romantische Sehnsucht und heiteres Sommerflair fügen sich zu einer filmkulinarischen Köstlichkeit, bei der finnisches Lokalkolorit auf chinesische Weisheit trifft.

Auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt (USA 2012) (Free-TV-Premiere)

31.12.21, 21.40 Uhr

Inhalt: Ein riesiger Asteroid rast auf unseren Planeten zu – in schon drei Wochen wird die Welt untergehen. Was würdest du tun? Der Versicherungsangestellte Dodge (Steve Carell) klammert sich zunächst an seinen üblichen Alltag. Als ein fehlgeleiteter Brief seiner alten Highschool-Flamme Olivia, die Liebe seines Lebens, ihn doch noch erreicht, steht für ihn fest: einmal will er sie noch sehen! Seine durchgeknallte Nachbarin Penny (Keira Knightley) will ihre letzten Tage mit ihrer Familie verbringen, und so gehen die beiden auf einen Roadtrip voller bizarrer, tragischer und komischer Begegnungen.

Eine wunderbare Geschichte von Liebe und Freundschaft, voller absurder und humorvoller Momente und warmherziger Melancholie.

Für akkreditierte Journalist:innen stehen die beiden Free-TV-Premieren bereits jetzt im Vorführraum der WDR-Presselounge unter presse.wdr.de zur Verfügung.

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell