WDR Ensembles bringen Konzerte an Flut-Schulen

Das WDR Sinfonieorchester wird im November elf Grundschulen besuchen, die durch die Unwetter dieses Jahres besonders stark betroffen sind.

Seit den Unwettern und Überflutungen dieses Jahres müssen die Grundschüler:innen im Ahrtal und weiten Teilen der Eifel auf vieles verzichten. Unterricht findet in weit entfernten Räumlichkeiten statt, manchmal nur in Containern und Lehrmaterialien fehlen an allen Ecken und Enden. Doch auf eines sollen die Schüler:innen nicht verzichten müssen: auf Musik! Deshalb reisen die Musiker:innen des WDR Sinfonieorchesters - vom Streichquartett bis zum Oboentrio - an Grundschulen, die von der Flutkatastrophe betroffen sind.

Die insgesamt 40 Konzerte finden am 15., 18. und 19. November an elf Schulen statt und sollen für Schüler:innen sowie Lehrkräfte etwas Abwechslung in den Schulalltag bringen. Mit dabei sind unter anderem Grundschulen in Meckenheim, Erftstadt-Liblar, Swisttal-Heimerzheim und Schleiden.

Beethoven zum Anfassen

Inhaltlich soll es bei dem Angebot der WDR Musikvermittlung vor allem um Ludwig van Beethoven gehen. Es gibt Live-Musik, interessante Fakten über den Komponisten und Videobotschaften der sprechenden Puppe 'Dackl', in denen die Kinder Wissenswertes rund um den bekannten Komponisten erfahren.

