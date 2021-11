WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR 3 und Stadt Herne: 45. Tage Alter Musik in Herne vom 11. bis 14. November

Köln (ots)

Die 45. Tage Alter Musik finden in diesem Jahr von Donnerstag, 11. bis Sonntag, 14. November 2021 statt. WDR 3 Programmchef Matthias Kremin: 'Endlich dürfen wir wieder Gäste zu Live-Musik einladen – wir freuen uns auf neun Konzerte in Herne.'

'Zurück zur Natur' lautet das Motto und könnte aktueller nicht sein. Das international führende spartenübergreifende Originalklangfestival präsentiert hochkarätige Künstler aus ganz Europa mit klanglichen Naturinterpretationen vom Mittelalter bis ins frühe 20. Jahrhundert. Ob raue sizilianische Gesänge, Tänze spanischer Dorffeste oder arkadische Idyllen in der französischen Hofmusik - das Festival spürt sie alle auf.

Die Tage Alter Musik in Herne bringen dafür so unterschiedliche Künstler wie die rustikale sizilianische La Pifarescha, die Spätmittelalter-Spezialisten vom Le Miroir de Musique und das Vokalensemble La Tempête aus Frankreich auf die Bühne. Dazu das Collegium Marianum aus Prag mit barocken Wassermusiken, aus Belgien das Il Gardellino Orchestra und die Accademia del Piacere aus Sevilla.

Liebhaber rarer Barockopern freuen sich auf Hasses Serenata 'Enea in Caonia' am 13. November vom italienischen Enea Barock Orchestra. Zum Abschluss der Tage Alter Musik in Herne am 14. November steht mit dem WDR Rundfunkchor und l’arte del mondo Purcells 'Fairy Queen' auf dem Programm.

Das Kulturradio WDR 3 ist programmverantwortlich und sendet alle Konzerte via UKW, DAB+, Internet und Satellit. Veranstalter des Festivals sind das Kulturradio WDR 3 und die Stadt Herne. In diesem Jahr muss die internationale Musikinstrumenten-Messe der Stadt Herne ausfallen, ebenso das damit verbundene Werkstattkonzert.

Die WDR 3-Live-Sendetermine:

Freitag, 12. November 2021, 20.04 Uhr, WDR 3 Konzert live

Zurück zur Natur! – Spiel der Elemente

Werke von Jean-Féry Rebel, Louis-Nicolas Clérambault und François Couperin

Samstag, 13. November 2021, 20.04 Uhr, WDR 3 Konzert live

Zurück zur Natur! – Auszeit

'Enea in Caonia'. Serenata per 5 voci e orchestra von Johann Adolf Hasse

Sonntag, 14. November 2021, 16.04 Uhr, WDR 3 Konzert live

Zurück zur Natur! – Der Klang Arkadiens

Werke von Pere Oriola, Antonio Caprioli, Pietro Paulo Borrono, Paolino d’Aquileia, Moritz von Hessen, Mesomedes von Kreta, Ludwig Senfl, Giorgio Mainerio u. a.

Sonntag, 14. November 2021, 20.04 Uhr, WDR 3 Oper live (zeitversetzt)

'The Fairy Queen'

Semi-Opera von Henry Purcell (London 1692). Texte von Thomas Betterton

Fünf weitere Konzerte von den Tagen Alter Musik in Herne sendet das Kulturradio WDR 3 bis zum 23. Dezember 2021.

