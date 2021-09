WDR Westdeutscher Rundfunk

Mehr Medienkompetenz – Workshops, Talks und exklusive Blicke hinter die Kulissen des WDR beim ARD Jugendmedientag

Köln (ots)

Mit neun spannenden Angeboten ist der WDR in diesem Jahr beim ARD Jugendmedientag dabei. Wegen der Pandemie findet dieser hauptsächlich digital statt. Der WDR lädt am Donnerstag, den 18. November 2021, Schüler:innen ab der 8. Jahrgangsstufe ein, sich mit Moderator:innen, Redakteur:innen und Hosts auszutauschen. Oder bei einer „Digitalen Live & Talk Führung durch den WDR“ aus dem Klassenzimmer hinter die Kulissen zu schauen.

Die „Weltspiegel“-Redaktion gibt einen umfassenden Einblick in ihre tägliche Arbeit: Wie dreht der WDR in einem Krisengebiet ein Video und was genau machen Korrespondent:innen? Diese und andere Fragen beantwortet Grimme-Preisträgerin Isabel Schayani, eine der vier Moderator:innen des ARD Weltspiegels, im Livestream des youtube-Kanals des ARD Jugendmedientags. „Ich freue mich vor allen Dingen auf Fragen der Jugendlichen und vielleicht sogar auf Fragen über meine Arbeit, die ich nicht beantworten kann. Denn das sind meistens die, die einem hinterher auch im Gedächtnis bleiben und über die man dann auch während seiner Arbeit nachdenkt“, sagt Isabel Schayani.

News aus aller Welt verständlich erklärt in 60 Sekunden? Das gibt’s auf dem TikTok-Kanal „nicetoknow“. Wie das funktioniert, darüber können Jugendliche selber mit Redakteurin Verena Lammert und Host Tim Schrankel sprechen. Zeitgleich können sich Musikfans im Musik-Battle mit dem WDR Funkhausorchester messen: Wer erkennt schneller, um welche Filmmusik es sich handelt, wenn sie rückwärts gespielt wird? Musikunterricht mal anders.

Die WDR-Webworkshops beim ARD Jugendmedientag geben spannende Einblicke: Wenn Moderatorin Clara Milnikel auf dem TikTok-Kanal der Wissenschaftsredaktion Quarks erzählt, wie Augenringe entstehen, dann steckt dahinter viel Recherche. In einem Workshop erzählt sie mehr über ihren Beruf als Video-Creator.

Einen Blick hinter die Kulissen gibt es auch beim Instagram-Format „Glanz & Natur“ und ein Mini-Praktikum beim funk-Format „NBA Overtime“: mal zum Thema nachhaltige Beautythemen, mal zum Thema Basketball.

Sollte es die Corona-Lage im November zulassen, gibt es auch Präsenzworkshops im „WDR STUDIO ZWEI – Die Medienwerkstatt“: Im Radio- und Fernsehstudio können die Klassen unter Anleitung eines Teams eine eigene Sendung produzieren, moderieren und die Studiotechnik bedienen. Svenja Kellershohn (Host bei funk reporter und Reporterin der ARD-Sportschau) und Daniel Danger (Moderator und Reporter bei 1LIVE) sind als Gäste live dabei und stellen sich den Fragen der Jugendlichen.

In diesen und weiteren Workshops, Talks und Einblicken hinter die Kulissen geht es am 18. November um die Themen Medienkompetenz und journalistisches Handwerk. Interessierte Lehrer:innen können sich mit ihren Klassen ab heute (20. September 2021) anmelden. Mehr Infos zur Anmeldung und zum Programm gibt es auf schlauer.wdr.de und ard.de/jugendmedientag.

