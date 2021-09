WDR Westdeutscher Rundfunk

Next Generation – WDR Innovation Hub diskutiert mit internationalen Expert:innen bei der DMEXCO über Generation Alpha

Köln, 6. September 2021 – Gen Alpha wird die erste Generation sein, die komplett im 21. Jahrhundert aufwächst. Wie stellen sich Medienunternehmen darauf ein? Und ist in einer Welt mit immer diverseren Interessen eine Kategorisierung nach Alter überhaupt noch sinnvoll? Diese und andere Fragen diskutiert Lisa Zauner vom WDR Innovation Hub am 7. September 2021 auf der DMEXCO @home gemeinsam mit Ashley Fell, Director of Advisory beim renommierten Sozialforschungsspezialisten McCrindle und Paul Nesbitt, Director of International Measurement and Insight beim Live-Streaming Dienst Twitch.

Dabei gewährt Lisa Zauner einen ersten Einblick in den Zukunftsreport zur „Generation Alpha“: Dafür hat der WDR Innovation Hub drei fiktive Charaktere – sogenannte Personas – der Generation Alpha entwickelt. Gepaart mit den digitalen Trends, die das Team des Innovation Hub bereits jetzt für Morgen ausmachen kann, ist die Zukunftsversion eines Tages im Leben von drei unterschiedlichen Alphas im Jahr 2035 entstanden.

Die 40-minütige englische Live-Session mit dem Titel „The Desires of Generation Alpha“ wird moderiert von Isabel van der Kolk, Gründerin des weltweiten Frauennetzwerks TheOfficialWOWDinner und am Dienstag, 7. September von 14.25-15.05 Uhr als Livestream von der DMEXCO in Köln übertragen. Interessierte können Online-Tickets erwerben unter: https://dmexco.com/de/tickets/#/

Über den WDR Innovation Hub

Bereits 2014 hat der WDR begonnen, den Sender schrittweise crossmedial umzubauen und die Bereiche Fernsehen, Hörfunk und Internet stärker miteinander zu vernetzen. Zudem wurden Inhalte gezielt auf die non-lineare Nutzung ausgerichtet. Für die strategische Weiterentwicklung des WDR wurde 2019 der Innovation Hub eingerichtet. Der Schwerpunkt des Teams liegt auf der Trendforschung. Lisa Zauner gehört außerdem zum ARD-Speaker:innen-Netzwerk für Digitalthemen.

Über DMEXCO @home

Unter dem diesjährigen Motto #Setting New Priorities tauschen sich bei der DMEXCO @home am 7. und 8. September alle wichtigen Entscheider aus digitaler Wirtschaft, Marketing und Innovation aus. Die Veranstaltung wird in mehreren Livestreams aus der Koelnmesse weltweit übertragen.

