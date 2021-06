WDR Westdeutscher Rundfunk

Ein unglaublicher Roadtrip im WDR: 'Ist nicht wahr?!' mit Donya Farahani

Köln (ots)

Wie skurril können Hobbys sein? Schachboxen gibt es wirklich? Und wieso geht man noch schwimmen, wenn Mermaiding viel lustiger und absolut im Trend ist? Doch Moment – irgendwas ist hier faul. Dass es Kaninchenrennen gibt, ist Fakt. Doch steigen die Tiere im Anschluss wirklich aufs Siegertreppchen? Und bekommen sie ausschließlich Spezialfutter? Oder hat sich das jemand ausgedacht, um WDR-Reporterin Donya Farahani und ihren prominenten Gast in die Irre zu führen?

Mit vier Folgen startet die Docutainment-Reihe „Ist nicht wahr?!“ ab 9. August im WDR Fernsehen und vorab in der Mediathek. Donya Farahani reist jede Woche mit einem anderen prominenten Gast an drei unterschiedliche Orte in NRW. An jedem treffen sie auf Menschen mit seltsamen Hobbys, an denen sie im Laufe der Sendung verzweifeln und sich wundern: „Ist das wahr!?“

So lernen Donya und Komiker Abdelkarim auf ihrem gemeinsamen Trip die Kombinationssportart Schachboxen kennen und kämpfen anschließend gegen eine Horde Orks. Zusammen mit Comedienne Meltem Kaptan übt Donya „Schreitechniken“ und trifft auf Kaninchen, die zum Rennen gegeneinander antreten. Auf ihrer Tour mit Comedian Özcan Cosar stellt Donya fest, dass nicht nur Harry Potter Quidditch als Sportart betreibt und taucht mit Meerjungfrauen ab. Und mit der Entertainerin Gayle Tufts schwingt sich Donya erst in luftige Höhen und begibt sich anschließend auf Geisterjagd. Am Ende jeder Sendung stellen sich Donya und ihr prominenter Gaste immer die Frage: Was ist an den ohnehin schon verrückten Geschichten denn wirklich echt und was ist geflunkert?

Die Bochumerin Donya Farahani studierte Wirtschaftsinformatik in Köln und absolvierte im Anschluss ein Volontariat beim WDR. Einen Namen machte sie sich als 1LIVE-Moderatorin und mit der Reportage-Reihe „Donya – Unterwegs im Westen“.

„Ist nicht wahr?!“ ist eine Produktion von Bildergarten Entertainment für den WDR. Redaktion: Annabell Meyer-Neuhof, Annika Hoffmann

Sendetermine und Prominente:

WDR Fernsehen, 9. August, 22.15 Uhr: „Ist nicht wahr!?“ – mit Abdelkarim

WDR Fernsehen, 16. August, 22.15 Uhr: „Ist nicht wahr!?“ – mit Meltem Kaptan

WDR Fernsehen, 23. August, 22.15 Uhr: „Ist nicht wahr!?“ – mit Özcan Cosar

WDR Fernsehen, 30. August, 22.15 Uhr: „Ist nicht wahr!?“ – mit Gayle Tufts

