WDR Westdeutscher Rundfunk

Urlaubsfeeling mit dem WDR Funkhausorchester

Köln (ots)

Nach acht Monaten im leeren Konzertsaal geht das WDR Funkhausorchester endlich wieder auf Tuchfühlung mit dem Publikum. Für das "kleine Nebenan-Konzert" in Kooperation mit WDR 4 reisen sechs kleine Ensembles des Orchesters zwischen dem 2. und 13. Juni durch das Sendegebiet und vermitteln ganz persönliche Musikerlebnisse - am Gartenzaun oder vom Balkon, natürlich immer unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.

"Diese Aktion ist wirklich neu für uns und ziemlich anspruchsvoll: Man kann sich über wdr4.de mit einer persönlichen Geschichte für ein Konzert bewerben. Der Sender schickt uns die Namen, und wir planen die Tour im Anschluss sehr schnell und spontan", sagt Orchestermanagerin Corinna Rottschy. Mit etwas Glück können die WDR 4- und Orchesterfans in einzigartig intimen Musikmomenten Evergreens sowie Swing-, Pop- und Rockklassiker von unter anderem ABBA, den Beatles, Queen und Frank Sinatra genießen.

Die globalen Reisewarnungen machen es weiterhin schwer, sich den Wind der weiten Welt um die Nase wehen zu lassen. "7 Länder, 7 Wochen - Urlaubsgefühle mit dem WDR Funkhausorchester" will wenigstens musikalisch das ärgste Fernweh stillen und stimmt auf den Urlaub ein - ohne dabei Nordrhein-Westfalen zu verlassen. In sechs Videos spielt das Orchester zum Beispiel in Xanten, dessen antikes Erbe an Rom erinnert. Oder in der Atta-Höhle in Attendorn, die der norwegischen Grønligrotta gleicht. "Wir haben geguckt, welche Lieder besonders stimmig sind für welches Land. Die Musik haben wir im WDR-Sendesaal eingespielt und dann vor Ort Videos zum Playback gedreht", erklärt Corinna Rottschy.

Die mit viel sommerlichem Flair in Szene gesetzten Clips z.B. zu "Azzurro", "Sous le ciel de Paris", und "New York, New York" werden ab dem 26. Juni 2021 im Wochentakt auf facebook/wdrfunkhausorchester und YouTube/WDRKlassik veröffentlicht.

Termine:

Das kleine Nebenan-Konzert von 02.06. bis zum 13.06.2021 auf WDR 4, Bewerbungsstart: 22.05.2021 über wdr4.de.

"7 Länder, 7 Wochen - Urlaubsgefühle mit dem WDR Funkhausorchester" auf facebook/wdrfunkhausorchester und YouTube/WDRKlassik:

26.6. Sous le ciel de Paris

3.7. Azzurro

10.7. Bergkönig

17.7. Espana

24.7. Hadi Bakalim

31.7. New York New York

7.8. Funiculi Funicula

Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell