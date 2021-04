WDR Westdeutscher Rundfunk

Love Interest im Waschsalon: Drehstart für die WDR-Webserie "Saubere Sache"

Köln (ots)

In dieser Woche haben in Köln die Dreharbeiten zur neuen siebenteiligen WDR-Webserie "Saubere Sache" begonnen. Paula (Cristina do Rego) und Juri (Ben Münchow) sind Ende Zwanzig und treffen sich wöchentlich "rein zufällig" im Waschsalon. Die beiden kennen sich noch nicht lange. Ein gewisser Love Interest schwingt mit, wenn die beiden in ihren unterhaltsamen und oft auch konfliktreichen Gesprächen ernste und nachdenkliche Themen verhandeln. Die Pilotfolge von "Saubere Sache" hatte sich im Herbst 2020 bei der WDR-Serien-Challenge dem Voting des Publikums gestellt. Sie kam bei den Zuschauer*innen so gut an, dass jetzt eine komplette Staffel produziert wird.

Die unendlichen Fragen zu Wahrheit oder Fake, Vorurteile oder Klischees, Sex oder Liebe werden von Paula und Juri in der Kurzserie kräftig in die Mangel genommen. Freundschaft, Verantwortung, Tabus und Respekt und wie funktioniert das überhaupt mit unserem Zusammenleben hinterfragen sie meist ungewollt während ihrer rotierenden Waschgänge. Die Gespräche der beiden sind witzig, die Dialoge nehmen oft eine überraschende Wendung, rutschen vom Spaß in den Ernst und entgleiten manchmal ins fast Peinliche. Gelegentlich schaut auch ein Gast im Waschsalon vorbei. In der Pilotfolge war es Benno Fürmann, und auch die neu gedrehten Episoden werden zahlreiche Überraschungsgäste, u.a. Margarita Broich präsentieren.

Die erste Folge von "Saubere Sache" ist online hier zu sehen: https://www1.wdr.de/unterhaltung/film-und-serie/serien-challenge-112.html

Produziert wird "Saubere Sache" von der Kölner COIN FILM (Produzenten Christine Kiauk/Herbert Schwering) im Auftrag des WDR. Autor und Ideengeber der ersten Staffel ist Michael Gantenberg (u.a. Phoenixsee, Unter Verdacht, Polizeiruf), Regie führt André Erkau (u.a. Gott du kannst ein Arsch sein!, Happy Burnout). Die verantwortliche Redakteurin ist Elke Kimmlinger.

Die Dreharbeiten finden noch bis Mitte Mai in Köln statt. Der Start der Webserie ist für Herbst 2021 in der Mediathek geplant.

