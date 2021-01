WDR Westdeutscher Rundfunk

Thema Übergewicht: Reiner Calmund zu Gast in 'Hirschhausens Sprechstunde' im WDR

KölnKöln (ots)

Der frühere Fußballmanager Reiner Calmund kämpft seit fast 50 Jahren mit den Kilos. In "Hirschhausens Sprechstunde" zum Thema Übergewicht erzählt er am 11. Januar 2021 (20.15 bis 21 Uhr im WDR Fernsehen und danach jederzeit in der ARD-Mediathek) unter anderem von seiner Magenbypass-Operation: "Früher war nach zehn Metern Schnappatmung angesagt, heute kann ich mich wieder bewegen. Und ich kann das Essen genießen. Ohne zu hungern, ohne zu leiden. Das ist ein fantastisches Gefühl."

In "Hirschhausens Sprechstunde" entstehen offene und ehrliche Gespräche, ergänzt von Filmbeiträgen, Praxistipps und Hinweisen, wie man sich sicher im Netz informiert.

Eckart von Hirschhausen: "Es ist absurd, dass ungefähr zwei Milliarden Menschen

auf diesem Planeten mit Übergewicht zu tun haben und eine knappe Milliarde

hungert. Das passt nicht zusammen. Das Essen auf einer endlichen Erde ist nur endlich verteilbar. Aber wir könnten es fairer verteilen, zum Wohle aller." Gesundheit und Ernährung gehören für ihn fest zusammen: "Wenn wir weniger Fleisch und weniger Zucker essen würden, hätten wir auch weniger Herzinfarkte, weniger Schlaganfälle und weniger Diabetes."

Reiner "Calli" Calmund spricht in "Hirschhausens Sprechstunde" auch über seine zahlreichen erfolglosen Diätversuche: Ob Schrotkur, Fastenkur, Trennkost oder Nulldiät, nichts führte bei ihm zu einem langfristigen Erfolg. Bei 172 kg zog er die Reißleine: "Bei einer Reise vor der Corona-Pandemie haben sie mich am Flughafen in San Diego in den Rollstuhl gesetzt. Da wusste ich: Du musst jetzt endlich was tun!"

"Hirschhausens Sprechstunde" - Termine, Themen und Gäste im Überblick

Montags von 20.15 bis 21 Uhr im WDR Fernsehen und nach Ausstrahlung jederzeit in der ARD-Mediathek.

11.01.2021 Gast: Reiner Calmund / Thema: Übergewicht

18.01.2021 Gast: Margot Käßmann / Thema: Brustkrebs

25.01.2021 Gast: Wigald Boning / Thema: Schlafstörung

01.02.2021 Gast: Torsten Sträter / Thema: Depression

08.02.2021 Gast: Lisa Ortgies / Thema: Herzinfarkt

In der ARD-Mediathek: Gast: Jörg Pütz / Thema: Corona (Sendung vom 4.1.2021)

"Hirschhausens Sprechstunde" gibt es auch im Radio: Immer montags um 9.20 Uhr bei WDR 4. Ein neuer WDR 4-Podcast zur Sendung mit von Hirschhausen und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick startet parallel zur TV-Sendung am 4. Januar 2021 ebenfalls bei WDR 4.

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

Pressekontakt:

WDR Kommunikation

Stefanie Schneck

Telefon 0221 220 7125

stefanie.schneck@wdr.de



Bitte beachten Sie: Allgemeine Anfragen an die WDR Kommunikation richten Sie bitte an kommunikation@wdr.de. Die bisherige Adresse wdrpressedesk@wdr.de wird in Kürze deaktiviert.



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell