Knapp vier Millionen Zuschauer*innen täglich: WDR Fernsehen in 2020 mit höchstem Marktanteil in NRW seit mehr als 30 Jahren

Das WDR Fernsehen hat in 2020 mit 7,7 Prozent den höchsten Marktanteil in NRW seit 31 Jahren erzielt. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Marktanteil von 6,7 Prozent auf 7,7 Prozent. 410.000 Zuschauer*innen am Tag konnten in NRW hinzugewonnen werden. Damit schalteten im vergangenen Jahr täglich durchschnittlich 3,99 Millionen Menschen in NRW das WDR Fernsehen ein - die beste Reichweite seit sieben Jahren.

Auch bei den jüngeren und mittleren Altersgruppen konnte das WDR Fernsehen punkten: In der Zielgruppe der 35-55-Jährigen stieg der Marktanteil in NRW im Vergleich zum Vorjahr von 4,4 auf 5,1 Prozent und die Reichweite um 100.000 auf eine Million Zuschauer*innen am Tag. Bei den 14-49-Jährigen lag der Marktanteil in NRW nach 2,8 bei 3,9 Prozent.

Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung: "Das Jahr 2020 hat gezeigt, dass es unverändert gelingen kann, auch jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer für das lineare Fernsehen zu gewinnen. Sie zu halten, ist im digitalen Wandel unsere große Herausforderung. Dafür haben wir in den vergangenen Jahren das WDR Fernsehen konsequent weiterentwickelt. Insbesondere am Vorabend sind wir mit starken Programmangeboten wie der "Aktuellen Stunde" und den "Lokalzeiten" fester Bestandteil des Alltags unseres Publikums."

In der Zeit von 18 bis 20 Uhr, in der im WDR Fernsehen WDR aktuell, Servicezeit, Aktuelle Stunde und die Lokalzeiten angeboten werden, erreichte das WDR Fernsehen in NRW in 2020 einen Marktanteil von 19,9 Prozent. Dies ist in dieser Zeitschiene der höchste Wert in der Geschichte des WDR Fernsehens.

Bundesweit erzielte das WDR Fernsehen in 2020 einen Gesamtmarktanteil von 2,5 Prozent. Bei den 14-49-Jährigen lag das WDR Fernsehen mit bundesweit 1,3 Prozent an der Spitze der Dritten Fernsehprogramme der ARD.

