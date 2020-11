WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR 3 Kulturambulanz mit Leverkusener Jazztagen - online, im Fernsehen und Radio

KölnKöln (ots)

Die WDR 3 Kulturambulanz sendet die Leverkusener Jazztage 2020. Wegen des "Lockdown light" sind Festival-Besucher*innen dieses Jahr nicht erlaubt. Der WDR, Veranstalter und Künstler*innen haben sich zusammengetan und werden die Leverkusener Jazztage stattfinden lassen - auf der Bühne, online, im WDR Fernsehen und WDR 3 Kulturradio.

"Alle beteiligten Personen können stolz sein, dass wir es geschafft haben, dieses Festival zu realisieren und dass KULTUR eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft ist und bleiben wird! Mein Dank an alle beteiligten Künstler*innen und den WDR", sagt Fabian Stiens, Festivalveranstalter der Leverkusener Jazztage.

Auch WDR 3-Chef Matthias Kremin freut sich, "dass wir gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern und den Veranstaltern das Festival buchstäblich vor der Absage retten konnten".

Die 20 Festival-Konzerte vom 7. bis 18. November werden in Leverkusen stattfinden und in voller Länge im Video-Livestream gezeigt - und danach on Demand verfügbar sein sowie im WDR Fernsehen und WDR 3 gesendet. Unter anderem treten auf: Nils Wülker, Wolfgang Haffner, Jessica Gall, Nils Landgren, Tingvall Trio und Max Mutzke.

Die Konzert-Livestreams und anschließenden On-Demand-Angebote sind auf diesen WDR-Seiten abrufbar:

- jazz.wdr.de

- wdr3.de

- wdr-mediathek.de/

- facebook.com/wdr3

Sendetermine WDR Fernsehen in der WDR Jazzline:

Jeweils donnerstags von 1.15 bis 2.55 Uhr am 12.11.2020 / 19.11.2002 / 26.11.2020/ 3.12.2020 / 10.12.2020 / 7.1.2021 / 14.1.2021

Die Sendetermine im WDR 3 Kulturradio in der Sendung "WDR 3 Jazz & world" sind jeweils am gleichen Tag, abends ab 22 Uhr.

Das gesamte Programm ist hier zu finden: http://www.wdr.de/k/leverkusener-jazztage. Mehr Jazz im WDR gibt es via www.jazz.wdr.de.

Die Leverkusener Jazztage werden möglich Dank der WDR 3 Kulturambulanz. Weitere Konzerte und Programm der WDR 3 Kulturambulanz gibt es unter www.wdr3.de.

Pressekontakt:

WDR Kommunikation

Telefon 0221 220 7100

wdrpressedesk@wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell