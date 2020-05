WDR Westdeutscher Rundfunk

Sanierungsarbeiten am Antennenträger Standort Langenberg am 25. Mai

Der abgesagte Termin vom 15.05.2020 soll nachgeholt werden, für Montag, 25. Mai 2020 sind in der Zeit von 19:05 Uhr bis 19:45 Uhr Arbeiten am Standort Langenberg geplant: Sanierungsarbeiten am Antennenträger.

Die Abschaltung ca. 40 min. der folgenden Programme ist notwendig: DAB+ Kanal 11D 1live, 1live diGGi, WDR2, WDR2 Do, WDR2 RR, WDR3, WDR4, WDR5, WDR Event, WDR Vera, WDR Maus, Cosmo, Domradio

Folgende andere Dienste sind mit von der Abschaltung betroffen: Kanal 5C DR Deutschland / Private

Die Abschaltung wirkt sich in den folgenden Regionen aus: Rhein Ruhr

