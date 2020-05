WDR Westdeutscher Rundfunk

Bühnenbretter statt Bügelbrett! Premiere der "Carolin Kebekus Show" am 21. Mai im Ersten

Köln (ots)

Beim Auftakt der neuen WDR Personality-Show geht es vor stylischer Kulisse um Hausfrauenträume, Hausmusik und Homeoffice.

"Die Carolin Kebekus Show" startet mitten in der Corona-Pandemie. Ohne Publikum, dafür aber mit vielen neuen Themen, die Carolin Kebekus zu Hochform auflaufen lassen. In der ersten Folge geht es unter anderem um einen Anti-Feminismus-Trend aus den USA und Großbritannien: Mit geblümten Schürzen und akkurat sitzenden Frisuren zelebrieren Frauen die klassische Rollenverteilung der 50er Jahre. Eine Steilvorlage für Carolin Kebekus, die sich des Themas dankbar annimmt und demonstriert, wie sie sich diese Welt aus Petticoats und Selbstgebackenem vorstellt.

Zu Gast in der Sendung am Donnerstagabend sind Motsi Mabuse und Clueso. Außerdem präsentieren die "Carolin Kebekus Allstars" einen Song über ihre neuen Hobbys in der Corona-Krise.

"Wahrscheinlich freuen sich die Kollegen von den 'Tagesthemen' über den Namen der neuen Show, weil sie bei der Überleitung nicht mehr ständig 'Pussy' sagen müssen", sagt Carolin Kebekus.

"Die Carolin Kebekus Show" ist acht Mal in Folge am Donnerstagabend im Ersten zu sehen. Die erste Ausgabe startet am 21. Mai um 23.30 Uhr. Die Sendungen werden ab dem 22. Mai immer freitags um 20.15 Uhr in ONE wiederholt.

