WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR Westart meldet sich am 16. Mai zurück

Köln (ots)

Nach acht Wochen "Corona-Pause" ist das WDR-Kulturmagazin Westart am Samstag, 16. Mai 2020, um 18.15 Uhr wieder im WDR Fernsehen und nach der Ausstrahlung jederzeit in der WDR-Mediathek (www.wdr.de/mediathek) zu sehen. Moderator Thilo Jahn präsentiert die Sendung aus dem Museum Koenig in Bonn. Für Besucher*innen ist das zoologische Forschungsmuseum derzeit noch geschlossen, für die WDR Westart öffnet es seine Türen. Thilo Jahn geht mit den Zuschauer*innen auf Expedition zu Dinosauriern, Eisbären und Insekten. An letzteren wird im Forschungslabor des Hauses nach Viren geforscht - die Erkenntnisse sollen auch bei der Corona-Forschung helfen. Keine lange Sommerpause - ausgefallene Sendungen werden nachgeholt Für alle, die Westart in den vergangenen zwei Monaten vermisst haben, hat Florian Quecke, Leiter des WDR-Programmbereichs Kultur und Gesellschaft, eine gute Nachricht: "Die ausgefallenen Sendetermine werden nachgeholt. Wir gehen mit der Westart nicht wie üblich in eine lange Sommerpause, sondern berichten fast durchgehend samstags über die wieder aufblühende Kulturlandschaft im Westen." Weitere Themen in der Sendung am kommenden Samstag: Comedy-Queen Carolin Kebekus lässt sich bei den Vorbereitungen für ihre neue WDR-Personality-Show (21.5.2020, 23.30 Uhr, Das Erste) über die Schulter schauen.

Von Husum bis Donaueschingen - drei junge Fotografen reisen durch die deutsche Provinz und sind skurrilen Traditionen auf der Spur. Den Westart-Zuschauer*innen zeigen sie, was in NRW "typisch deutsch" ist.

Die Oberhausener Kurzfilmtage gehen online: Unter den Favoriten des Wettbewerbs ist ein Film von Paul Reinholz mit einem besonders aktuellen Thema: In "There may be uncertainty" geht es darum, wie sich Menschen in einer ungewissen Zeit auf eine Krise vorbereiten. The Düsseldorf Düsterboys, die aus Essen stammen, präsentieren ihren Song "Kaffee aus der Küche".

Weitere Informationen unter https://www1.wdr.de/fernsehen/west-art/index.html

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

Pressekontakt:

WDR Kommunikation

Stefanie Schneck

0221 220 7125

stefanie.schneck@wdr.de

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: www.presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell