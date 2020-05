WDR Westdeutscher Rundfunk

"Die dickste Krise ever!" - Neue Show-Staffel mit Katrin Bauerfeind in ONE startet im Corona-Modus

In der ersten Folge der dritten Staffel von "Bauerfeind - Die Show zur Frau" in ONE versucht Katrin Bauerfeind, das Positive mitten "im größten Schlamassel" zu finden und diskutiert mit ihren Studiogästen über Chancen in der Corona-Krise, "zwischen Nichtstun und absolutem Durchdrehen". Zu Gast in der ersten Sendung: Katja Riemann, eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands, und Sozialpsychologe und Bestsellerautor Harald Welzer. Sie fragen nach Alternativen zum "Mehr und immer billiger" und hoffen auf ein Licht am Ende des Tunnels. Welche Möglichkeiten entstehen für die Gesellschaft in der Krise? Könnte vielleicht alles anders sein? ONE zeigt die erste Folge von "Bauerfeind - Die Show zur Frau" am 15. Mai 2020 um 21 Uhr.

Sechs Abende Info-Late-Night-Talk

Auf den Staffelauftakt folgen immer freitagabends fünf weitere Sendungen von "Bauerfeind - Die Show zur Frau", eine Koproduktion von WDR und MDR. Die Show mit prominenten Gästen wird kurzfristig produziert und nimmt kein Blatt vor den Mund. Dazu gibt es Einspieler, Talks und Musik. Das Einzige, was es in dieser Staffel nicht gibt, ist Studiopublikum. "Den Applaus haben wir uns von Florian Silbereisen geliehen, der produziert normalerweise hier", gesteht Katrin Bauerfeind in der ersten Folge.

Alle Sendetermine in ONE:

Folge 1: "Chancen - Kann aus Schlechtem Gutes werden?" Freitag, 15.05.2020 | 21:00 | ONE (Gäste: Katja Riemann, Harald Welzer)

Folge 2: "Auge um Auge - Hass im Netz" Freitag, 22.05.2020 | 21:00 | ONE (Gäste: Ingmar Stadelmann, Clemens Schick)

Folge 3: "Treudoof oder treuschlau - Wie hip ist Treue?" Freitag, 05.06.2020 | 21:00 | ONE (Gäste: Stefanie Hertel, Ingo Appelt)

Folge 4: "Schweigegeld - Über Kohle spricht man nicht" Freitag, 12.06.2020 | 21:00 | ONE (Gäste: Anja Kohl, Wladimir Kaminer)

Folge 5: "Verantwortung - Wer die Wahl hat, hat die Qual" Freitag, 19.06.2020 | 21:00 | ONE (Gäste: Clueso, Jörg Thadeusz)

Folge 6: "Früher war alles besser - Der Trend geht nach gestern" Freitag, 26.06.2020 | 21:00 | ONE (Gäste: Claudia Michelsen, Torsten Sträter)

