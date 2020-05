WDR Westdeutscher Rundfunk

Japantag: WDR Lokalzeit Düsseldorf wiederholt Feuerwerk via Facebook

Köln (ots)

Weil der diesjährige Düsseldorfer Japantag wegen der Corona-Krise ausfällt, zeigt die WDR Lokalzeit Düsseldorf am Samstag, 16. Mai 2020, noch einmal das Feuerwerk von 2019. Ab 20.30 Uhr ist der Höhepunkt des letztjährigen Japantags live auf dem Facebook-Kanal (https://de-de.facebook.com/wdrlokalzeitduesseldorf/) der Lokalzeit Düsseldorf zu sehen. Eingeleitet wird der Stream von Lokalzeit-Moderator Jens Krepela.

Ingo Hülsmann, Leiter des Düsseldorfer WDR-Studios: "Mit den Bildern vom Feuerwerk wollen wir an den optischen Höhepunkt des Japantags 2019 in Düsseldorf erinnern. Für unser Team ist es immer eine ganz besondere Freude, über dieses Fest der Begegnung von Fernost und dem Westen unseres Landes zu berichten, das in diesem Jahr leider ausfallen muss. 2021 wollen wir den japanischen Feuerzauber am Rhein wieder live übertragen und einem großen Publikum zeigen."

Am Japantag feiert die japanische Gemeinde gemeinsam mit den Bürger*innen Düsseldorfs und Besucher*innen aus der ganzen Welt. Der diesjährige Japantag hätte am 16. Mai stattgefunden - dem Tag, an dem die Düsseldorfer WDR Lokalzeit das Feuerwerk aus dem vergangenen Jahr zeigt.

