WDR Kulturambulanz mit mehrstündigem Musik-Stream am 1. Mai: "Acht Brücken Freihafen"

Köln (ots)

Die WDR Kulturambulanz bringt ein neues Großprojekt an den Start: ein mehrstündiges Musik-Videostreaming am 1. Mai - der "Acht Brücken Freihafen". Der Stream umfasst Konzerte aus dem WDR Funkhaus in Köln sowie aus dem SWR Studio Freiburg, aus London und Norwegen. Zu erleben sind u.a. Jazz von Totenhagen und Schmid´s Huhn, das Duo Zöllner (Akkordeon) - Roche (Klarinette) mit einer Uraufführung, ein Schultanzprojekt des Montessori-Gymnasiums Köln sowie die Pianistin Rei Nakamura mit einem Werk von John Cage und das norwegische Ensemble Asamisimasa.

"Normalerweise senden wir die Konzerte des Kölner Festivals 'Acht Brücken' im Radio. Als unser Partner jüngst das Festival wegen der Corona-Pandemie absagen musste, haben wir gemeinsam überlegt, wie wir dieses großartige Musikerlebnis retten können. Das ist uns jetzt im Digitalen mit dem Videostream am 1. Mai gelungen. Wir wollen den Menschen damit in dieser Zeit eine Freude machen", sagt WDR 3-Programmchef Matthias Kremin.

Unter dem Motto "Musik und Kosmos - Eine Reise durch Raum und Zeit" ist der "Freihafen" am 1. Mai ein ganztägiges digitales Erlebnis. Ab 11 Uhr streamt WDR3.de mehrere Stunden lang per Video. Danach sind alle Konzerte 30 Tage lang über die WDR Kulturambulanz auf WDR3.de einzeln abrufbar.

Die WDR Kulturambulanz holt die Kunst und Kultur in NRW ab und bringt sie direkt zum Publikum nach Hause. Online, im Radio und über seine Social-Media-Kanäle sendet und streamt WDR3.de vernetzt Konzerte, Theater oder Lesungen in NRW, die wegen der Corona-Krise abgesagt sind - und gibt so auch den Künstler*innen eine neue Plattform.

