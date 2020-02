WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR: Stefanie Drinhausen wird neue Finanzchefin

Köln (ots)

Die Hauptabteilung Finanzen im Westdeutschen Rundfunk (WDR) bekommt eine neue Leiterin: Stefanie Drinhausen tritt am 1. September 2020 die Nachfolge von Michael Krüßel an, der im April als Geschäftsführer zum Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio wechseln wird. In der Übergangsphase übernimmt Heike Besten-Langel, die bisherige Stellvertreterin, die Leitung der HA Finanzen. Stefanie Drinhausen (49) ist ausgebildete Diplom-Kauffrau, Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin. Seit sieben Jahren arbeitet sie als "Ressortleiterin Rechnungswesen" bei der Alliance Healthcare Deutschland AG. Zuvor war die Finanzexpertin 16 Jahre bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG beschäftigt. "Hervorragende Fachfrau, erfahrene Führungskraft und überzeugende Persönlichkeit" Verwaltungsdirektorin Dr. Katrin Vernau freut sich auf die Zusammenarbeit: "Mit Stefanie Drinhausen gewinnt der WDR eine hervorragende Fachfrau, eine erfahrene Führungskraft und eine überzeugende Persönlichkeit. Nach dem Wechsel von Michael Krüßel zum Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio sind wir über die Maßen froh, diese wichtige Personalie so schnell und bestmöglich besetzen zu können." Der WDR-Verwaltungsrat hat der Personalentscheidung am Freitag (14.02.2020) zugestimmt. Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

