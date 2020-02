WDR Westdeutscher Rundfunk

MONITOR: Vorsitzender der WerteUnion spendete an AfD

Köln (ots)

Der Vorsitzende der WerteUnion, Alexander Mitsch, hat in der Vergangenheit die Alternative für Deutschland (AfD) mit Geldspenden unterstützt. Das bestätigte Mitsch gegenüber dem ARD-Magazin MONITOR. Nach MONITOR-Informationen hatte Mitsch im Dezember 2016 den Betrag von 100 Euro an die AfD gespendet, auf Anfrage des Magazins räumte er darüber hinaus noch eine weitere Spende in Höhe von 20 Euro ein: "Während der Griechenlandkrise habe ich der AfD zweimal gespendet - 20 EUR und 100 EUR - und sogar mit dem Gedanken gespielt, ihr beizutreten. Aber: Es gab Begegnungen mit und Äußerungen von AfDlern, die für mich so abschreckend waren, dass ich mich entschlossen habe, durch die Gründung der WerteUnion klare Kante gegen den immer mehr an Einfluss gewinnenden Rechtsradikalismus in der AfD zu zeigen." Das Recherchenetzwerk Exif war zuerst auf die Spende gestoßen. Tatsächlich waren rechtsradikale Kräfte in der AfD zum Zeitpunkt der Spende im Dezember 2016 schon deutlich im Aufwind: Die damalige Co-Vorsitzende Frauke Petry verlor wenige Monate später den internen Machtkampf um die politische Ausrichtung der Partei, AfD-Mitgründer Bernd Lucke war wegen rechtsradikaler Tendenzen schon fast eineinhalb Jahre zuvor aus der Partei ausgetreten. Kritiker der WerteUnion sehen sich angesichts der Spende in ihrer Kritik an der Ausrichtung der WerteUnion bestätigt: "Das zeigt, in welche Richtung dieser Mann denkt. Zum Zeitpunkt der Spende war der Rechtsruck der AfD schon im vollen Gange", so CDU Bundesvorstandsmitglied Elmar Brok gegenüber MONITOR. Fotos unter ARD-Foto.de

