WDR-Magazin Westpol mit neuer Moderatorin - Premiere für Siham El-Maimouni am Sonntag

Siham El-Maimouni steht am kommenden Sonntag (02.02.2020) zum ersten Mal für das landespolitische WDR-Magazin "Westpol" vor der Kamera. Die 34-jährige Journalistin wird künftig neben Gabi Ludwig und Henrik Hübschen eines der drei Gesichter der Sendung aus dem Funkhaus Düsseldorf sein. Siham El-Maimouni arbeitet bereits erfolgreich für "Westart" und "Die Sendung mit der Maus", auch im Radio ist ihre Stimme zu hören, wenn sie den "Soundcheck" bei COSMO präsentiert. Jetzt freut sich die gebürtige Duisburgerin darauf, mit "Westpol" eine politische Magazinsendung zu moderieren. "Ursprünglich komme ich ja aus der politischen Berichterstattung", sagt El-Maimouni, "bei der Tageszeitung und im Lokalradio habe ich das lange gemacht." Für die Moderatorin steht bei der Präsentation der Sendung die Leistung der Redaktion im Mittelpunkt. "Die Themen verkaufen sich quasi von allein," sagt sie. Ob es um die landespolitischen Themen der Woche geht oder um investigative Recherchen und hintergründige Analysen - El-Maimouni will Politik erklären, verständlich machen, anschaulich und spannend erzählen. Siham El-Maimouni ist die Richtige für diese Aufgabe, ist Gabi Ludwig, Chefredakteurin der Landesprogramme, überzeugt: "Ich freue mich sehr, dass wir eine so kompetente und sympathische Kollegin für unser Moderationsteam gewonnen haben. Siham El-Maimouni beschäftigt sich schon lange mit Politik. Mit ihrer klaren, schnörkellosen und zugleich freundlichen Art ist sie eine echte Bereicherung für Westpol." Jochen Trum, Leiter der Programmgruppe Politik und Doku NRW, ergänzt: "Wir sind sehr froh, mit Siham eine ausgezeichnete Moderatorin gefunden zu haben." Die Redaktion arbeite stets mit großer Leidenschaft und viel Engagement für die Themen der Sendung. "Wir sind überzeugt, dass eine aktuelle, kritische und unabhängige landespolitische Berichterstattung unerlässlich und eine der Visitenkarten des WDR ist", sagt Trum. Siham El-Maimouni kenne das Land, verstehe die Menschen im Westen und teile die Begeisterung für politischen Journalismus. "Damit passt sie hervorragend zur Sendung und zum Team." Siham El-Maimouni wurde in Duisburg als Kind marokkanischer Eltern geboren. Sie hat Politik- und Verwaltungswissenschaft sowie Soziologie studiert. Ihr Volontariat absolvierte sie bei Antenne Düsseldorf. Nach freiberuflichen Tätigkeiten für Zeitungen, private und öffentlich-rechtliche Radiosender arbeitet sie seit 2010 für verschiedene Redaktionen des WDR. Ihre Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Deutschen Radiopreis 2015 für die beste Moderation. Siham El-Maimouni lebt in Düsseldorf. Fotos unter ARD-Foto.de

