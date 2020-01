WDR Westdeutscher Rundfunk

"Feuer & Flamme": Neue Staffel der WDR-Dokutainment-Reihe mit der Feuerwehr Bochum startet im März

Das Warten hat ein Ende: Die WDR-Dokutainment-Reihe "Feuer & Flamme" startet am 23. März in eine dritte Staffel. In den neuen Folgen werden die Feuerwehrleute der Feuerwehr Bochum bei ihrer Arbeit mit Kameras begleitet, erstmals sind auch Feuerwehrfrauen dabei. Durch den Einsatz sogenannter Bodycams und Helmkameras, die extra für die Serie entwickelt wurden, sind die WDR-Zuschauer*innen hautnah dabei, wenn die Einsatzkräfte Brände löschen, Menschen retten und ihren Alltag auf der Wache leben. Insgesamt sind bis zu 60 Kameras gleichzeitig im Einsatz. "Feuer & Flamme" zeigt ein authentisches und realistisches Bild des Berufsalltags und möchte Respekt für Feuerwehrleute und Rettungskräfte wecken. Die drei Frauen der Feuerwehr Bochum arbeiten als Notfallsanitäterin, als Brandmeisterin in einem Löschzug, also "im Feuer", und als Zugführerin. Auch die Auszubildenden der Feuerwehr Bochum werden bei ihren ersten Einsätzen gezeigt. Die Bochumer Azubis bleiben sechs Monate an der Wache und bilden schon eine richtige Einheit, die kleinere Einsätze alleine fahren kann. Darüber hinaus geht es in der neuen Staffel um die Herausforderungen, die sich für die Einsatzleitung bei größeren Bränden stellen und die Perspektive des Führungsdienstes. Die Zuschauer*innen begleiten die Feuerwehrleute bei einem Großbrand in einer Sporthalle und einem Feuer auf einem Bauernhof, sie können Rettungseinsätze und technische Rettungen wie einen Tiefbauunfall verfolgen und sind bei einer Wasserrettung in der Ruhr dabei. Die neuen Folgen von "Feuer & Flamme" wurden von Juni bis Mitte August 2019 auf der Bochumer Innenstadtwache und der Hauptfeuer- und Rettungswache in Bochum-Werne gedreht. Das Produktionsteam hat die Feuerwehrleute 70 Tage rund um die Uhr begleitet. "Feuer & Flamme" ist ab 23. März 2020, immer montags, von 20.15 bis 21.00 Uhr im WDR Fernsehen und danach in der WDR-Mediathek zu sehen. Eine Produktion von SEO Entertainment GmbH im Auftrag des WDR. Verantwortliche Redakteurin: Silke Schnee feuerundflamme.wdr.de Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

