WDR Westdeutscher Rundfunk

Der WDR feiert Beethoven - Auftakt am 14. Dezember

Köln (ots)

2020 ist großes Beethoven-Jubiläumsjahr. Der WDR gestaltet und begleitet die Feierlichkeiten rund um den 250. Geburtstag des Komponisten mit zahlreichen Programmen, Projekten und Konzerten. Den Auftakt bildet ein Beethoven-Wochenende am 14. und 15. Dezember 2019. Alle Informationen gibt es hier: https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/programme/beethoven-wdr/. Fünf WDR-Studios öffnen sich für das Publikum am 14./15.12. Das WDR Funkhaus in Köln hat am Samstag, 14.12., acht Stunden lang von 10 bis 18 Uhr für das Publikum geöffnet. Unter dem Motto "Beethoven bei uns" geben Musiker*innen des WDR Sinfonieorchesters und Studierende der Musikhochschulen aus NRW Konzerte. Der Eintritt ist frei, WDR 3 berichtet live. Am Sonntag, 15.12., öffnen sich die WDR-Studios Aachen (18 Uhr), Bielefeld (16 Uhr), Siegen (11 Uhr) und Wuppertal (16 Uhr) mit eigenen Konzerten. Die Karten wurden im Programm verlost. WDR 3 berichtet live aus der Region. 18 Stunden Beethoven-Tag im Kulturradio WDR 3 am Sonntag, 15.12. Am Sonntag, den 15. Dezember, widmet das Kulturradio WDR 3 seinen gesamten Programmtag von 6 bis 24 Uhr dem Leben und der Musik des weltweit gefeierten Musikgenies, darunter: "WDR 3 Persönlich mit Daniel Hope" ab 13 Uhr, das WDR 3 Kulturfeature "Beethoven Voyager" um 15 Uhr, das WDR 3 Forum "Beethoven" mit Malte Böker, Manfred Osten und Andrea Zschunke ab 18 Uhr, das WDR 3 Hörspiel "Die Liebe, sie wird´s erreichen" ab 19 Uhr, die WDR 3 Oper mit Beethovens "Leonore", der Urfassung seiner einzigen Oper "Fidelio" ab 20 Uhr. Eröffnungskonzert live in den Kulturradios der ARD Offiziell eröffnet wird das Beethoven-Jubiläumsjahr am 16. Dezember mit einem Konzert in der Oper Bonn. Das Kulturradio WDR 3 sendet das Konzert mit dem Bonner Beethovenorchester und anderen live ab 20.05 Uhr. Auch alle anderen Kulturradios der ARD sowie zahlreiche EBU-Radios übertragen live. Das Beethoven-Jubiläumsjahr ist eines der größten Kulturereignisse, bei dem der WDR national und international die federführende Rundfunkanstalt ist. Über die vielen weiteren Highlights im Beethoven-Jubiläumsjahr informieren wir Sie kontinuierlich ab Januar. Gesamtkoordinator ist WDR 3-Programmchef Karl Karst. Fotos finden Sie unter www.ARD-Foto.de

Pressekontakt:

WDR Kommunikation

Telefon 0221 220 7100

wdrpressedesk@wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell