WDR Westdeutscher Rundfunk

Ein Chor aus 70.000 Fans: WDR zeigt "Dortmund singt Weihnachtslieder"

Köln (ots)

Weihnachtslieder statt Fangesänge: Im Dortmunder Stadion kommt am 15. Dezember 2019 der größte Chor der Welt zusammen. 70.000 Stadionbesucher*innen werden die Zuschauerränge in eine stimmungsvolle Bühne verwandeln und gemeinsam mit den Künstler*innen Max Herre, Joy Denalane, Joris und Bruce Kapusta beliebte Weihnachtslieder singen. Auch die Mannschaft von Borussia Dortmund um Stars wie Marco Reus, Julian Brandt oder Mats Hummels wird den Chor verstärken. Das WDR Fernsehen überträgt zeitversetzt ab 20.15 Uhr. Zur festlichen Einstimmung liest Schauspieler ("Tatort" u.a.) und BVB-Fan Wotan-Wilke Möhring eine Weihnachtsgeschichte. Damit alle Zuschauer*innen im Stadion mitsingen können, werden die Texte der Weihnachtslieder auf einer LED-Leinwand eingeblendet. Das WDR Fernsehen zeigt die emotionalsten Momente von "Dortmund singt Weihnachtslieder", moderiert wird die Sendung von Sabine Heinrich und Sven Pistor. "Dortmund singt Weihnachtslieder" im WDR Fernsehen am Sonntag, 15. Dezember 2019, von 20.15 bis 21.45 Uhr. Darüber hinaus gibt es am 23. Dezember 2019 von 22.55 bis 23.55 Uhr einen 60-minütigen Zusammenschnitt aus Dortmund. Fotos finden Sie unter www.ARD-Foto.de

Pressekontakt:

Stefanie Schneck

WDR Kommunikation

Telefon 0221 220 7125

stefanie.schneck@wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell