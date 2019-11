WDR Westdeutscher Rundfunk

Exklusive WDR-Umfrage im Rahmen der ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung": "Drei minus" für die digitale Ausstattung an deutschen Schulen

Schlechte Ausstattung mit Hard- und Software, keine ordentliche Wartung vorhandener Technik und zu wenige Fortbildungsmöglichkeiten für die Lehrerinnen und Lehrer - diese drei Kritikpunkte werden von Schulleiter*innen im Rahmen einer deutschlandweiten Umfrage zur ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" immer wieder genannt.

5.259 Schulleiter*innen haben sich an der Umfrage beteiligt und bewerten die Digitalausstattung an ihrer Schule sowie die Qualifizierung der Lehrkräfte mit der Schulnote "Drei minus". Besonders unzufrieden sind Grundschulen mit der Ausstattung an Tablets und interaktiven Tafeln ("Smartboards"). Um einen besseren IT-Support zu gewährleisten, sehnen sich viele Schulleiter*innen nach einem "digitalen Hausmeister". Und auch die befragten Schüler*innen sehen Handlungsbedarf.

