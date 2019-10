WDR Westdeutscher Rundfunk

"Bratwurst und Baklava": Neuer 1LIVE Podcast mit Bielendorfer und Cosar

Köln (ots)

Die Comedians Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar hatten ganz unterschiedliche Lebenswege. Ebenso unterschiedlich sind ihre Blicke auf den Alltag in Deutschland. Im neuen 1LIVE Podcast "Bratwurst und Baklava" gilt für die beiden: Reden hilft und zusammen lachen erst recht. Özcan Cosar, türkischstämmig, aufgewachsen in einem Stuttgarter Problemviertel, der Vater stand bei einem Autohersteller am Band. Özcan ist unter anderem ausgebildeter Zahnarzthelfer und ehemaliger Deutscher Meister im Breakdance. Bastian Bielendorfer, deutscher Mittelstand, Akademikersohn aus Gelsenkirchen, Diplom-Psychologe und Bestsellerautor. Zwei Comedians mit zwei Geschichten Im Podcast konfrontieren sich die beiden mit ihren Meinungen, ihren Perspektiven, ihren Wahrheiten - und mit ihrem Humor. Es geht ihnen nicht um Unterschiede - sondern um Gemeinsamkeiten. Auf sein Pendant freut sich Özcan Cosar: "Bastian meinte am ersten Tag, dass ich vier Minuten zu spät bin, wusste nicht wer Capital Bra ist und hat den Döner mit Messer und Gabel gegessen. Ich kann mir keinen besseren Talkpartner für diesen Podcast vorstellen. Denn ich habe eine Mission: Ihn zu integrieren!" Und auch Bastian Bielendorfer hat Lust aufs Talken: "Özcan nannte mich am ersten Tag öfter Bruder als ein Mönch, wollte mir direkt Breakdance und Beatboxen beibringen und mir seinen alten 7er BMW vermieten. Alles in allem, ein Megatyp mit Riesenherz und noch größerem Gesprächsbedarf." Bielendorfer für "Deutschen Comedypreis 2019" nominiert Die beiden Comedians touren mit ihren Programmen durch ganz Deutschland. Özcan Cosar beeindruckte die Zuschauer bereits bei der 1LIVE Comedynacht XXL 2018 - auch mit seinem Tanztalent. Bastian Bielendorfer ist als "Junge aus NRW" schon lange und eng mit 1LIVE verbunden. Er stand bei der 1LIVE Generation Gag, der 1LIVE Hörsaal Comedy, sowie der 1LIVE Comedynacht XXL auf der Bühne. Außerdem hat er seine eigene Radiocomedy "1Live Hack" im Programm. Am Mittwochabend, 02.10.2019, kann Bielendorfer den "Deutschen Comedypreis 2019" gewinnen. Er ist für "Das Leben ist kein Pausenhof" in der Kategorie "Bestes Soloprogramm" nominiert. "Bratwurst und Baklava" wird ab Mittwoch, 02.10.2019, wöchentlich auf 1live.de, Spotify und allen bekannten Podcast-Streaming-Plattformen veröffentlicht. 1LIVE Bratwurst und Baklava https://www1.wdr.de/radio/1live/comedy/bratwurst-und-baklava/index.ht ml Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

Pressekontakt:

David Hebing

WDR Kommunikation

Telefon 0221 220 7123

david.hebing@wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell