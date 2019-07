WDR Westdeutscher Rundfunk

"Live nach Neun" im Ersten wird fortgesetzt

Köln (ots)

Das vom WDR verantwortete Vormittagsformat "Live nach Neun" wird bis mindestens Ende 2020 im Ersten weitergehen. Das hat die Fernsehprogrammkonferenz der ARD am Mittwoch (10.7.2019) entschieden. Martin Hövel, Leiter der WDR-Programmgruppe Morgenmagazin: "Das ist eine schöne Bestätigung für harte, erfolgreiche Arbeit - vor und hinter der Kamera. Redaktionsleiterin Niki Pantelous und ihr hochmotiviertes Team haben das Publikum überzeugt. Wir sind dankbar für den langen Atem der ARD und fürs Vertrauen. Da geht noch was bei ,Live nach Neun', wir freuen uns drauf!" "Live nach Neun" will eine Sendung sein, die ganz nah an den Menschen ist. Dazu gehört der direkte Kontakt zu den Zuschauer*innen, die über Soziale Medien mitreden und im Netz agieren können. Das Team will mit Gesprächen, emotionalen Themen, Service und Nachrichten informieren und für Gesprächsstoff sorgen. An den Start gegangen ist "Live nach Neun" am 14. Mai 2018. Jeweils montags bis freitags von 9:05 bis 9:55 Uhr geht es seitdem um Land und Leute in unterschiedlichen Regionen, Alltagshelden, Schicksale und Erfolgsgeschichten. "Live nach Neun" wird vom WDR im Auftrag der ARD produziert. Ab 30. September 2019 wird die Sendung, die bislang aus Düsseldorf kommt, live aus Köln gesendet. Im Internet: www.Live-nach-Neun.de Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

