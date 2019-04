WDR Westdeutscher Rundfunk

Partyalarm im Juni: 1LIVE 3 TAGE WACH! in Gelsenkirchen.

Köln (ots)

1LIVE macht Gelsenkirchen mit DJ Sessions, Radiokonzerten, Comedy, Lesungen und vielen Debüts zum place to be. Nach der beliebten Veranstaltungsreihe "1LIVE Eine Nacht in..." schreit es jetzt nach einer 2.0-Version, die ab sofort drei Tage dauern soll! Sektor aufgepasst: 1LIVE 3 TAGE WACH! in Gelsenkirchen geht an den Start: Vom 21. bis 23. Juni 2019 macht 1LIVE im Handumdrehen eine Sektorstadt zum place to be: Zehn Locations, acht Radiokonzerte von internationalen und nationalen Mega-Stars, zwei Lesungen, eine Comedy-Veranstaltung, eine ultimative 1LIVE Club Nacht, eine exklusive DJ-Session, die legendäre 1LIVE Charts-Party, zwei Podcast-Aufzeichnungen und die 1LIVE Sektor-Lounge sind bis jetzt für Gelsenkirchen bestätigt. Den besten Auftakt geben am Freitag die Hip-Hop-Nerds, Journalisten und Lieblings-Podcaster Jan Wehn und Davide Bortot innerhalb der sicher coolsten Geschichtsstunde ever mit den 1LIVE Stories im stadt.bau.raum. Die "Oral History des deutschen Rap" bringt die Faszination Deutschrap auf den Punkt. Wehn und Bortot führten mehr als 100 Interviews mit Menschen aus der Szene. Das Ergebnis ist die vollständige, mündlich überlieferte 30-jährige Geschichte des Deutschrap aus der Sicht derer, die diese Geschichte selbst erlebt und mitgestaltet haben, darunter Sido, Beginner, Casper, und viele mehr. Passend zu dieser Lesung ist die Berliner Rapperin Nura im Anschluss für ein exklusives Radiokonzert bei 1LIVE 3 TAGE WACH! in Gelsenkirchen am Start und spielt vor knapp 450 1LIVE-Hörern in der Kaue. Nura startet gerade mit ihrem Solodebüt "Habibi" richtig durch. Erst im Dezember vergangenen Jahres hat sie noch eine 1LIVE Krone als "Beste Künstlerin" abgeräumt. Dieser kalifornische Singer-Songwriter schaffte 2017 mit dem Sommerhit "I Like Me Better" den internationalen Durchbruch. Seitdem feiert Lauv einen Erfolg nach dem anderen und war schon mit Megastars wie Ed Sheeran auf Welttournee. Am 21. Juni steht Lauv für ein exklusives Radiokonzert in der Emmaus Altstadtkirche vor knapp 700 1LIVE-Hörer auf der Bühne. Das dritte exklusive Radiokonzert spielt an diesem Abend Newcomer Dermot Kennedy im Hans-Sachs-Haus vor gerade mal 450 1LIVE-Hörern. Seit seinem Hit "Power Over Me" gehört Dermot Kennedy zu den gefragtesten Newcomern. Obwohl er bisher nur eine EP und einzelne Songs veröffentlicht hat, ist seine Tour jetzt schon restlos ausverkauft. An Comedian Felix Lobrecht und Autor Tommi Schmitt kommt man nicht vorbei, wenn man auf Humor steht, der die Grenzen des guten Geschmacks regelmäßig verschiebt. Es sind oft die kleinen Beobachtungen des Alltags, an denen Gemischtes Hack ihre Fans - die Hackis - teilhaben lässt. Nach der großartigen Show beim 1LIVE Podcastfestival kommen die beiden nun am Freitag in den Schauburg Filmpalast. Während ab 22 Uhr in der Westfälischen Hochschule Hunderte partywütige 1LIVE-Hörer auf der angesagten 1LIVE Charts-Party zu den neusten und heißesten Sounds des Jahres abfeiern, wird es im Wohnzimmer GE mit "1LIVE Fuck Forward" feucht fröhlich! Die Sendung über Sex und Sexualität geht live on stage! 1LIVE-Moderatorin Catrin Altzschner spricht über alle Facetten von Sexualität - mit spannenden Gästen auf der Bühne und mit dem Publikum davor. Den Samstag läutet kein Geringerer als der "gefährlichste Radioreporter Deutschlands" ein: Daniel Danger darf natürlich bei der fettesten Sektor-Party des Jahres nicht fehlen! Seit März 2019 bringt er mit seiner wöchentlichen Show "1LIVE DangerZone" geplantes Chaos in den Sender. Wie immer: weit weg von regulären Standards und Vorgaben. Am 22. Juni kommt der Paradiesvogel samt Gästen live auf die Bühne, ins Wohnzimmer GE. Sie gehört zu einer neuen Generation junger Feministinnen: stolz, laut und selbstbestimmt: Sophie Passmann traf sich mit mächtigen, weißen Männern, um mit ihnen die Frage alteingessener Rollenbilder zu klären. Durch die aufschlussreichen Antworten bekannter Gesichter, darunter Christoph Amend, Micky Beisenherz, Tim Raue, Marcel Reif und viele mehr, entstand der klügste und gleichzeitig lustigste Schlichtungsversuch der Frauenbewegung, den man hierzulande finden kann. Für 1LIVE 3 TAGE WACH! kommt die Autorin und Radiomoderatorin in den stadt.bau.raum und hat natürlich "Alte weiße Männer" im Gepäck! Diese Jungs aus Hamm gelten als heißeste Newcomer der deutschen Indie-Szene: Giant Rooks. Erst im April hat die Band ihre EP "Wild Stare" veröffentlicht. Im Rahmen dieses exklusiven Radiokonzerts machen sie Halt im Hans-Sachs-Haus und spielen am Samstag eine gemeinsame Show mit der Bochumer Sängerin und 1LIVE Krone Förderpreis-Gewinnerin Amilli. Ein absolut sehenswerter Geheimtipp und für Amilli das erste offizielle 1LIVE-Debüt. Längst etabliert und gerade deswegen mega exklusiv: Bülent Ceylan gibt in Gelsenkirchen eine lauschige 1LIVE Comedy-Session vor nur 80 1LIVE-Hörern! Bei "LASSMALACHE" geht es um die beste Sache der Welt: andere zum Lachen zu bringen! Dem Gewinner des deutschen Comedypreises und der 1LIVE Krone kann man in der Kellerbar im Consol Theater einen Abend lang also hautnah sein. Dieser US-amerikanische Singer-Songwriter hatte den großen Durchbruch 2014 mit seinem Album "Catch & Release". Seitdem ging es für ihn steil bergauf. Dieses Jahr geht er sogar mit Ed Sheeran auf Europa-Tour. Für 1LIVE 3 TAGE WACH! in Gelsenkirchen macht Matt Simons Halt im Sektor und spielt in der Emmaus Altstadtkirche ein exklusives Radiokonzert. Newcomer-Alarm! Es wird das erste Konzert, das er je gespielt hat! Mero wird an diesem Wochenende zum ersten Mal in seiner Karriere auftreten! Der Rap-Newcomer stieg mit seiner Debütsingle "Baller Los" direkt auf Platz 1 der deutschen Charts. Das hat noch kein Hip-Hop-Act vor ihm geschafft. Für den rasanten Aufstieg sorgten vor allem auch seine Instagram-Rap-Videos, mit denen Mero seine Karriere startete. Sein erstes Album ist im März erschienen und ist laut Mero erst der Anfang! 1LIVE holt Mero für sein allererstes Konzert am 22. Juni live in die Kaue. Am dritten Samstagabend im Juni übernimmt der 1LIVE Club die Arena auf Schalke und bespielt erstmalig die VIP-Bereiche des Stadions. Zahlreiche 1LIVE DJs und Moderatoren bringen die Venue auf mehreren Floors mit feinsten DJ-Sets und in exklusiver Club-Floor Atmosphäre zum Kochen. Bereichert wird der 1LIVE Club von Moguai. Er gehört zu den international bekanntesten deutschen DJs und legt schon seit mehr als zehn Jahren samstagnachts für 1LIVE auf. Doch damit nicht genug: Ein Upgrade dieser besonderen Version des 1LIVE Clubs folgt mit einer exklusiven DJ-Session von Alle Farben. Als Spezialist für Sommerhits und mit Songs wie "She Moves", "Little Hollywood" und "Only Thing We Know" ist er nicht nur Dauergast in den Charts, sondern aus den Clubs der ganzen Welt nicht mehr wegzudenken. Alle Besucher der DJ-Session können im Anschluss bis in die Morgenstunden im 1LIVE Club weiterfeiern. Trotz zwei durchzechter Nächte sollte man sich für diese Jungs am finalen Show-Tag unbedingt ein wenig Rest-Energie bewahren. Für das 3 TAGE WACH-Festival kommt Jeremy Loops für ein exklusives Radiokonzert ins Hans-Sachs-Haus. Der Musiker ist der weltweit meistgestreamte südafrikanische Act. Seit seiner Single "Waves" schwimmt er auf der Welle des Erfolgs. Wie sein Name schon verrät, macht Jeremy Loops auf der Bühne Musik mit einer Loop-Station. Sein Mix aus Folk & Pop bringt Beach-Vibes in den Sektor - ideal, um sich mit lässigen Sounds aus der genialsten Party des Sektors zu verabschieden. Ebenfalls für ein exklusives Radiokonzert am Start ist Sam Fender. Vor 450 1LIVE-Hörern spielt er am Sonntag in der Kaue. Der Singer-Songwriter mit der Wahnsinnsstimme ist noch nicht lange im Musikbusiness unterwegs, aber der Hype um ihn ist jetzt schon riesig! Alleine in diesem Jahr hat der Newcomer den Brit Award gewonnen und ist in der Jimmy Fallon Show aufgetreten. Aktuell startet er mit seiner EP "Dead Boys" richtig durch und seine Konzerte sind restlos ausverkauft. More to come: Mindestens eine große Überraschung behält sich Deutschlands erfolgreichstes junges Radio jedoch noch vor und gibt in den nächsten Wochen dazu weitere News. Tickets: Infos zum Ticketverkauf gibt ab sofort täglich live on air! Wer Tickets für die Shows ergattern möchte, sollte bis zum 10. Mai die Ohren auf 1LIVE stellen und den Vorverkauf seiner Lieblingskünstler verfolgen. Weitere Informationen gibt es zudem auf www.1LIVE.de und unter www.sektortickets.de. Seit 2000 übernimmt 1LIVE regelmäßig eine Stadt des Sendegebiets und bringt das Radioprogramm auf deren Bühnen. Neben Comedy, Lesungen und Partys sind die Highlights der Nacht exklusive Radiokonzerte. Es wird vor allem in kuscheligen Locations performt - über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Stolze 22 Mal hat "1LIVE Eine Nacht in..." bereits eine Heimat gefunden. In diesem Jahr fiel mit der erweiterten Veranstaltung 1LIVE 3 TAGE WACH! die Wahl auf Gelsenkirchen. #3TAGEWACH Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

Pressekontakt:

Svenja Siegert

WDR Kommunikation

Telefon 0221 220 7123

svenja.siegert@wdr.de



Jenny Peters

Radar Musik & Unterhaltungs GmbH

Telefon 0234 32487-26

j.peters@radar-net.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell