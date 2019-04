WDR Westdeutscher Rundfunk

"Unsere wunderbaren Jahre": Drehstart für historischen Dreiteiler im Ersten

Köln, 28.4.2019 (ots)

In Tschechien und anschließend in Nordrhein-Westfalen haben die Dreharbeiten für den dreiteiligen WDR/ARD-Degeto-Fernsehfilm "Unsere wunderbaren Jahre" begonnen. Nach dem Roman von Peter Prange erzählt der hochkarätig besetzte Mehrteiler auf packende und sehr berührende Weise die Geschichte einer Familie, die im Nachkriegsdeutschland und in Zeiten des Wirtschaftswunders im beschaulichen Altena im Sauerland nach sich und ihrer möglichen Perspektive in Deutschland sucht.

Ausgehend von der Währungsreform 1948 starten die Protagonisten - die drei Fabrikantentöchter Ulla, Gundel und Margot Wolf und ihre Freunde - mit der noch jungen Bundesrepublik in ihre Zukunft und folgen ihren sehr unterschiedlichen Träumen. Katja Riemann, Anna Maria Mühe, Elisa Schlott, Vanessa Loibl, Ludwig Trepte, David Schütter, Franz Hartwig, Hans-Jochen Wagner und Thomas Sarbacher spielen die Hauptrollen.

Deutschland, 21. Juni 1948. In Altena, einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen, bilden sich - so wie überall im Land - lange Schlangen vor der örtlichen Bank: Heute erhält jeder Bürger, ob arm oder reich, alt oder jung, ob Widerstandskämpfer oder ehemaliger Nazi, mit der Einführung der neuen Währung die Chance auf einen Neuanfang. Wer sich in die Schlange vor der Umtauschstelle einreiht, bekommt 40 druckfrische D-Mark in die Hand gedrückt - und kann nun endlich wieder selbst entscheiden, was er oder sie daraus macht. Auch das Fabrikanten-Ehepaar Christel und Eduard Wolf (Katja Riemann und Thomas Sarbacher), ihre drei Töchter Ulla, Gundel und Margot (Elisa Schlott, Vanessa Loibl und Anna Maria Mühe) und deren Freunde sind dabei. Jeder erträumt sich seine Zukunft auf unterschiedlichste Weise. Jeder ist seines Glückes Schmied! Oder ist es doch das Schicksal, das ihre Lebenswege bestimmen wird? Hinter ihnen liegt ein entsetzlicher Krieg und der Ballast der Vergangenheit. Vor ihnen liegt der Aufbruch in eine neue Zeit!

Die verschiedenen Lebenswege der Freunde führen nach Düsseldorf, Tübingen und Ost-Berlin. Sie feiern Erfolge, kämpfen um Anerkennung, scheitern mit ihren Träumen, finden oder verlieren die große Liebe: Ein mitreißendes Gesellschaftspanorama des Wirtschaftswunder-Deutschlands der 40er und 50er Jahre!

Autor Peter Prange, der in Altena geboren wurde und in seinem Bestseller autobiografische Erlebnisse verarbeitet, freut sich über die Verfilmung seines Romans: "Endlich geht's los! Am Set sind mir die Augen übergelaufen. Das ist wie Spazierengehen in den eigenen Träumen."

"Unsere wunderbaren Jahre" ist eine Produktion der UFA Fiction im Auftrag von WDR und ARD Degeto für das Erste unter Federführung des Westdeutschen Rundfunks. Regie führt Elmar Fischer nach dem Drehbuch von Robert Krause und Florian Puchert, basierend auf dem Roman von Peter Prange. Die Kamera führt Felix Novo de Oliveira. Die Redaktion haben Caren Toennissen (WDR) und Christine Strobl (ARD Degeto). Produzenten sind Benjamin Benedict und Christian Rohde, Producerin ist Alena Jelinek (UFA Fiction). "Unsere wunderbaren Jahre" wird gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW.

Die Dreharbeiten für den Fernsehfilm-Mehrteiler finden im April und Mai in Tschechien und anschließend bis Ende Juli 2019 an verschiedenen Drehorten in Nordrhein-Westfalen (Solingen, Gummersbach, Düren und Köln etc.) statt. Die Ausstrahlung ist für 2020 vorgesehen.

Pressefoto unter www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Barbara Feiereis, Kommunikation Westdeutscher Rundfunk Köln

Tel.: 0221 220 7122, E-Mail: barbara.feiereis@wdr.de



Ulrike Schlie und Torsten Maassen, Picture Puzzle Medien

Tel.: 0221 5000 3912, E-Mail: presse@picturepuzzlemedien.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell