WDR Westdeutscher Rundfunk

"Das Tier in Dir": Neue Personality-Show im WDR Fernsehen

Köln (ots)

Schräger Vogel oder mutige Löwin? Wie viel Tier steckt in jedem von uns und wie viel geheime Verwandtschaft besteht zwischen Mensch und Tier? Lisa Feller und Dr. Karsten Brensing suchen in der neuen Personality-Show "Das Tier in Dir" die "Zwillingstiere" für drei prominente Gäste. Die neue Show ist ab dem 28. April 2019, sonntags um 22.45 Uhr im WDR Fernsehen und der WDR Mediathek zu sehen. Zu Beginn jeder Ausgabe stellt das Moderatorenduo die gewagte These auf, für den prominenten Gast ein Alter Ego aus der Tierwelt gefunden zu haben. Basis dafür kann eine oberflächliche Ähnlichkeit, ein auffälliges Verhaltensmuster oder auch eine besondere Eigenschaft sein. In witzigen Aktionen, spannenden Talks und faszinierenden Einspielfilmen belegen Lisa Feller und Dr. Karsten Brensing auf informative und humorvolle Art, dass eine geheime Verwandtschaft zwischen dem Prominenten und "seinem Tier" besteht. Dem Experiment stellen sich in jeweils einer Folge der Kabarettist Jürgen Becker, die Moderatorin Mareile Höppner und der Sänger und Entertainer Thomas Anders. Die Zuschauer*innen lernen so Mensch und Tier aus einer völlig neuen Perspektive kennen und können einen ganz neuen Blick auf die prominenten Gäste werfen. Lisa Feller, in Düsseldorf geboren und Mutter von zwei Söhnen, überzeugt seit vielen Jahren als Komikerin, Schauspielerin und Moderatorin (u.a. "Ladies Night"). Sie leitet charmant, klug und humorvoll durch die Sendung, ist begeistert bei den Studioaktionen dabei und führt Gespräche mit Tiefgang. Tierforscher und Bestseller-Autor Dr. Karsten Brensing aus Erfurt steuert sein unerschöpfliches Fachwissen über Tiere bei. Er ist Meeresbiologe, promovierter Verhaltensforscher und setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, dass Tiere Persönlichkeitsrechte erhalten. "Das Tier in Dir": Drei 45-minütige Ausgaben ab 28. April 2019, sonntags um 22.45 Uhr im WDR Fernsehen und der WDR-Mediathek. Eine Produktion der Pro TV Produktion GmbH im Auftrag des WDR. Redaktion WDR: Hans-Georg Kellner Fotos unter ARD-Foto.de Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.wdr.de

Pressekontakt:

WDR Kommunikation

Lena Schmitz

Telefon 0221 220 7100

Lena.Schmitz@wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell