Hannover (ots) - Der Winter stellt Landschaftsfotografen und ihre Ausrüstung vor extreme Herausforderungen. Die neue c't Fotografie 01/2019 erklärt, wie man ihnen begegnet - zum Beispiel indem man mit einer Mülltüte und Trockengranulat die Ausrüstung vor Schäden durch Temperaturschwankungen schützt, wie man den richtigen Zeitpunkt für das Fotoshooting auswählt, die Akkuladung schont und noch einige Tipps mehr.

"Eine gute Vorbereitung ist gerade im Winter vor dem Fotoshooting unerlässlich", erklärt der Fotograf Tobias Raphael Ackermann in der c't Fotografie. Dabei muss man nicht nur die Finger warm halten, sondern auch die Akkus. Denn bei frostigen Temperaturen verlieren diese schneller ihre Leistung. Geladene Ersatzakkus sollte man deshalb am besten nah am Körper tragen, empfiehlt der Profi.

Auch ein zu schneller Wechsel zwischen kalten Außen- und warmen Innentemperaturen kann der Fotoausrüstung Probleme bereiten. "Es ist hilfreich, Kamera und Objektive vor dem Betreten der beheizten Stube in eine Plastiktüte oder einen feinen Müllbeutel zu stecken", so Ackermann. Dann kondensiert die warme Luft außen an der Tüte und nicht an der empfindlichen Kamera.

Tief verschneite Landschaften, Frost auf den Zweigen oder Eiszapfen an stillen Berghütten wecken beim Betrachter ganz bestimmte Assoziationen: Ruhe, Kühle, Gelassenheit. Besonders gut eignen sich für solch emotionale Bilder Sonnenauf- und -untergänge, die im Winter zu erträglichen Zeiten fotografiert werden können. Da diese Phasen jedoch nur wenige Minuten kurz sind, sollte man sich vorher im Internet über Wetterlage und genauen Sonnenverlauf am gewählten Standort informieren. "Je besser man sich beim Fotografieren mit dem Wetter und dessen Lichtwirkung auskennt, desto genauer kann man Belichtungssituationen in der Winterlandschaft vorausplanen", erklärt Ackermann.

Außerdem im neuen Heft: Zwölf Zoom-Alternativen im Test, eine ausführliche Kaufberatung zu Kameragurten und wie sich mit wenig Aufwand Exif-Daten in Bildern nachtragen oder verändern lassen. Die c't Fotografie 01/2019 ist im Zeitschriftenhandel oder online im heise shop für 10,90 Euro erhältlich.

