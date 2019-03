WDR Westdeutscher Rundfunk

"Mobbing zerstört" - 1LIVE-Themenwoche gestartet

Bosse-Song feiert Premiere

Köln

Am 11. März ist die zweite Ausgabe von "1LIVE Die dunkle Seite" gestartet - ein Format, in dem sich die WDR-Welle mit den Schattenseiten des Lebens beschäftigt. Nachdem sich im Frühjahr 2018 alles um Depressionen und depressive Stimmungen drehte, geht es in dieser Woche um das Thema Mobbing. Das Thema und die Idee hat vor allem Sänger Bosse inspiriert. Das Ergebnis ist der exklusive Kampagnen-Song "Messer", den Bosse zusammen mit dem Deutsch-Rapper Prinz Pi feat. Capital Bra aufgenommen hat und der heute Morgen Weltpremiere bei 1LIVE gefeiert hat. Auch in diesem Jahr begleitet ein Kino-Spot sowie ein Onlineauftritt mit vielen Videos und Geschichten die 1LIVE-Themenwoche: https://diedunkleseite.1live.de gibt Betroffenen Hilfestellungen, informiert und klärt auf. Unterstützt wird die Themenwoche von der MobbingLine NRW und dem Bündnis gegen Cybermobbing. Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

