Dittsche zurück in seiner "Muggelbude": Neue Folgen ab 19. Mai im WDR Fernsehen

Wenn Dittsche (Olli Dittrich) in seinem unverkennbaren Look mit Badelatschen, Jogginghose, Oberhemd und gestreiftem Bademantel den "Eppendorfer Grill" betritt, ist wieder Zeit für eine ganz spezielle Aufarbeitung der tages- und wochenaktuellen Ereignisse. Mit Imbisswirt Ingo (Jon Flemming Olsen) und Krötensohn Jens (Jens Lindschau) wird wieder über das wirklich wahre Leben philosophiert und spekuliert. Dabei wird natürlich der ein oder andere "Hobel" gekippt. Dittsche: "Bidde! Mein Mantel ist ja noch muggelich, es ist ein zeitloses, robustes Frottier! Und die Schumiletten haben auch noch ausreichend Grip für die reine Weltmeinung, jetz' ma' sagn. Also geht das weiter mit der Chefvisite, das perlt!" In den neuen Folgen dieser einzigartigen 30-minütigen WDR-Live-Improvisation ohne Drehbuch hat Dittsche wieder einiges zu erzählen - schließlich hat er in den vergangenen Monaten viel erlebt. Dittsche - Das wirklich wahre Leben. Der unterhaltsame Wochenrückblick von und mit Olli Dittrich ab 19. Mai immer sonntags um 23.15 Uhr LIVE im WDR Fernsehen. Hergestellt von Angenehme Unterhaltungs GmbH. Redaktion: Hilde Müller Fotos unter: ard-foto.de Infos zu Sendung unter: http://dittsche.wdr.de

