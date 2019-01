Jetzt abstimmen über den "WDR Publikumspreis - Mein Hörbuch 2018"

Köln (ots) -

Wenn am 19. März der Deutsche Hörbuchpreis verliehen wird, vergibt auch das WDR-Publikum wieder den "WDR Publikumspreis - Mein Hörbuch 2018". Bis zum 10. Februar kann unter publikumspreis.wdr.de über das Lieblingshörbuch des vergangenen Jahres abgestimmt werden. Das Abstimmungsverfahren ist zweistufig: Zunächst konnten Hörbuch-Fans vier Wochen lang ihre Favoriten aus dem Jahr 2018 einreichen. Die Top Ten der meistgenannten Hörbuch-Titel steht jetzt fest und das WDR-Publikum kann bis zum 10. Februar 2019 unter publikumspreis.wdr.de final über den Gewinner abstimmen. Zur Auswahl stehen: - "NSA Nationales Sicherheits-Amt" von Andreas Eschbach - "Kaiserschmarrndrama" von Rita Falk - "Kamikatze: Ein Katz und Maus Krimi" von Kerstin Fielstedde - "Der Insasse" von Sebastian Fitzek - "Mittagsstunde" von Dörte Hansen - "Deutsches Haus" von Annette Hess - "Die Känguru-Apokryphen" von Marc-Uwe Kling - "Thalamus (Jugendbuch)" von Ursula Poznanski - "Eine Familie in Deutschland" von Peter Prange - "Tod unter Lametta: Ein weihnachtlicher Krimi-Spaß in 24 Kapiteln" von Kai-Uwe Sting Der Preisträger des "WDR Publikumspreis - Mein Hörbuch 2018" wird am 19. März im festlichen Rahmen des Deutschen Hörbuchpreises im WDR Funkhaus bekannt gegeben. Durch den Abend führt Klaus-Jürgen ("Knacki") Deuser, für das musikalische Rahmenprogramm sorgen Tom Gaebel und seine Band. Die Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises markiert stets auch den Beginn des internationalen Literaturfestes lit.COLOGNE. Fotos unter ARD-Foto.de Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.wdr.de

