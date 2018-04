Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi gesteht in "Geheimniskrämer": "Ich habe einen Pfirsich geküsst"

Köln (ots) -

Wer hat nicht mit seinem Handrücken heimlich das Küssen geübt? Die ehemalige Viva-Moderatorin Minh-Khai Phan-Thi bevorzugte aber ein noch zarteres Kussgefühl -und übte mit einem Pfirsich. Wie es notgedrungen dazu kam, hat die Moderatorin, Schauspielerin und Autorin aus Berlin heute Abend in der WDR-Show "Geheimniskrämer" erzählt. Sie sei mit 14 eine Spätzünderin gewesen, während ihre Freundinnen alle schon einen Freund gehabt hätten. Ihr einziger Kusspartner damals: eine pelzige Frucht. "Als es dann mit einem ,Günther' zum ersten Kuss kam, habe ich mir aber den Pfirsich zurückgewünscht", so Minh-Khai Phan-Thi. Geschadet haben die Trockenübungen offenbar nicht: Minh-Khai Phan-Thi hat vor einer Woche ihren Mann Ansgar Niggemann in Vietnam zum zweiten Mal geheiratet. Vier Prominente, jede Menge Geschichten und die Frage: In wessen Leben hat es sich wirklich zugetragen? Das ist die Ausgangssituation von "Geheimniskrämer", der neuen Sonntagabendsendung, die um 22.45 Uhr im WDR Fernsehen läuft. "Bei ,Geheimniskrämer' bringen wir Storys zum Vorschein, die man eigentlich erst auspackt, wenn nur noch der harte Kern einer guten Party am Tisch sitzt", sagt Moderator Martin Klempnow. Neben Minh-Khai Phan-Thi waren diese Woche zu Gast bei "Geheimniskrämer": "Tatort"-Kommissar Miroslav Nemec, Bürger Lars Dietrich und Autor Manuel Andrack. Die ganze Sendung gibt es zum Nachschauen in der WDR Mediathek. Über Geheimniskrämer "Geheimniskrämer" ist mehr als ein Talk. In mehreren Spielrunden gibt Gastgeber Martin Klempnow Prominenten die Gelegenheit, charmante Geheimnisse und ungeahnte Besonderheiten zu zeigen - kleine Geschichten, die man dem einen oder anderen Promi so kaum zugetraut hätte. Die prominenten Mitspieler müssen mit Intuition, psychologischem Geschick und guten (Fang-)Fragen herausfinden, wer der Geheimniskrämer oder die Geheimniskrämerin in ihrer Mitte ist. Wer richtig tippt, bekommt einen Punkt. Der Geheimniskrämer selbst rät mit und versucht so, von sich abzulenken. Gelingt es ihm, dass keiner auf ihn tippt, bekommt er selbst einen Punkt. Mit "Geheimniskrämer" setzt der WDR auf eine Eigenproduktion am Sonntagabend. Start war der 18. Februar 2018. Über Martin Klempnow "Geheimniskrämer"-Gastgeber ist Martin Klempnow. Der 44-jährige Schauspieler und Comedian ist bekannt aus TV-Produktionen wie "Schillerstraße", "switch reloaded", "heute-show" und "Die Bergretter". Mit "Geheimniskrämer" hat Martin Klempnow nun seine erste Fernsehshow im WDR. Bei 1 LIVE, der jungen WDR-Welle, hat er als "Dennis aus Hürth" bereits seine eigene Radiosendung und Comedy-Reihe. Redaktion: Christian Wagner und Annabell Meyer-Neuhof Fotos unter ARD-Foto.de

