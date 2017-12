Heinrich Böll: WDR 3, WDR 5 und das WDR Fernsehen ehren den Literaturnobelpreisträger mit umfangreichen Programm

Köln (ots) -

Am 21. Dezember 2017 wäre Heinrich Böll hundert Jahre alt geworden. Ein Anlass für WDR 3, WDR 5 und das WDR Fernsehen, um an den 1985 verstorbenen Literaturnobelpreisträger zu erinnern. Die Sendungen gehen dabei auch der Frage nach, welche Bedeutung Böll für die Gegenwart hat. WDR 3 - "Im Geiste Heinrich Bölls" mit Jürgen Becker, Marcel Beyer und Eva Menasse Das Kulturradio WDR 3 sendet das "WDR 3 Forum - Im Geiste Heinrich Bölls". Zu Gast sind die Böll-Preisträger Jürgen Becker, Marcel Beyer und Eva Menasse (25. Dezember, 18.04 - 20.00 Uhr). Mit der Frage, was uns Heinrich Böll heute zu sagen hätte, beschäftigt sich der Schriftsteller Thomas von Steinacker am 16. Dezember in WDR 3 (12.04 - 13.00 Uhr). Die zu Bölls Lebzeiten unveröffentlichten Schriften "Gefangen in Paris" und "Geschichte der Brücke von Berkowo" hören Sie in der Lesung (18. - 22. Dezember jeweils 14.45 - 15.00 Uhr; sowie Samstag, 23. Dezember 15.04 - 16.00 Uhr). "Böll feiert Geburtstag - und Murke schweigt" heißt es am Geburtstag selbst - live aus dem WDR Funkhaus (auch im Videostream auf wdr3.de). Dieter Hildebrandt liest am 24. Dezember den Böll Klassiker "Nicht nur zur Weihnachtszeit" (16.04 - 17.00 Uhr). WDR 5 - Ilya Trojanow, Ulla Hahn, Wolfgang Niedecken, Cordula Stratmann Zeitgenossen und Schriftstellerkollegen Heinrich Bölls kommen hier zu Wort. Ilya Trojanow, Heinrich-Böll-Preisträger 2017, ist am 2. Dezember 2017 zu Gast bei "WDR 5 Bücher" (20.05 - 21.00 Uhr). Am Vorabend von Heinrich Bölls Geburtstag spricht René Böll im "WDR 5 Tischgespräch" (20.05 - 21.00 Uhr) über seinen Vater. Am 21. Dezember wird Schriftstellerin Ulla Hahn im WDR 5 Morgenecho (6.05 - 9.45 Uhr) über die Bedeutung Heinrich Bölls auch für ihr eigenes Werk sprechen. Das "ZeitZeichen" erinnert um 9.45 Uhr an den Kölner Schriftsteller. Es folgt am Abend ein "WDR 5 spezial" (21.05 - 22.00 Uhr) mit dem legendären Gespräch, das Wolfgang Niedecken Anfang der 80er Jahre mit Heinrich Böll führte. Der "WDR 5 Ohrclip" (jeweils samstags 21.05 - 23.00 Uhr) wird neben "Und sagte kein einziges Wort", "Billard um halb zehn", "Nicht nur zur Weihnachtszeit" den Klassiker "Doktor Murkes gesammeltes Schweigen" in der kongenialen Interpretation von Cordula Stratmann senden sowie drei frühe Erzählungen Bölls, darunter "Der Mann mit den Messern", gelesen von Wolfgang Niedecken. WDR Fernsehen: "Irland und seine Kinder" von Heinrich Böll Eine ganze "Böll-Nacht" zeigt das WDR Fernsehen am 18. Dezember 2017. Dort ist die TV-Premiere von Tina Srowigs "Heinrich Böll zum 100. Geburtstag" zu sehen. Darin erinnern Bölls Sohn René und sein Verleger Reinhold Neven DuMont, Freunde und Weggefährten an wichtige Stationen, Erfolge und Auseinandersetzungen im Leben des Schriftstellers (22.55 Uhr). Außerdem: "Heinrich Böll - ein Schriftsteller aus Köln" von Ulrike Brincker (23.40 Uhr) aus der Reihe "Die Besten im Westen" und "Heinrich Bölls Irland" von André Schäfer und Jonas Niewianda (00.25 Uhr). 1957 veröffentlichte Heinrich Böll sein "Irisches Tagebuch", eines seiner ersten Bücher, die zum Bestseller wurden. Wenig später setzte er seine Beobachtungen in Irland für den WDR auch filmisch um: Er schuf ein atmosphärisches Portrait von Menschen und Landschaften seiner Wahlheimat, mit eigenen Texten und mit Zitaten aus dem Gedichtband "Irische Harfe". Der Film wurde zum ersten Mal im März 1961 ausgestrahlt. (01.15 Uhr) "BÖLL FOLGEN" - Videowalks durch Köln "BÖLL FOLGEN", heißen die vier Videos, mit deren Hilfe man vier für Böll ganz zentrale Kölner Orte begehen und dabei erleben kann, wie Realität und virtuelle Welt miteinander verschmelzen. Sie stehen auf boell.100.wdr.de zum Download bereit. Über das ungewöhnliche crossmediale Projekt, das Böll gewissermaßen in die Gegenwart holt und auf überraschende Art erfahrbar werden lässt, was ihn und seine Schriften ausmacht, berichtet WDR5. WDR 5 Scala sucht vom 18. bis zum 21. Dezember exakt die vier Kölner Orte auf, die im Zentrum der Videowalks stehen (14.05 - 15.00 Uhr). https://www1.wdr.de/kultur/buecher/heinrich-boell/index.html Fotos unter ARD-Foto.de

