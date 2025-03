TARGOBANK AG

Über CHECK24: TARGOBANK weitet Geschäft nach Österreich aus

Düsseldorf/Wien (ots)

Neuheit: volldigitaler Online-Kredit über CHECK24 Österreich

Taggleiche Vergabe: einer der schnellsten Kredite Österreichs

Basis ist "European Passporting", das grenzübergreifendes Angebot von Produkten erlaubt.

Die TARGOBANK bietet über CHECK24 Online-Kredite zu konkurrenzfähigen Konditionen erstmals auf dem österreichischen Markt an. CHECK24 ist ein langjähriger Partner der TARGOBANK in Deutschland. Seit April 2023 bietet das Unternehmen Kreditvergleiche über seine österreichische Vergleichsplattform an.

"Mit unserem Einstieg in den österreichischen Markt gehen wir einen weiteren entscheidenden Schritt, um unsere Vertriebskanäle zu diversifizieren. Unseren neuen Kundinnen und Kunden können wir von nun an einen der schnellsten Kredite Österreichs anbieten", sagt Isabelle Chevelard, Vorstandsvorsitzende der TARGOBANK: "Möglich wird dies dank des volldigitalen Prozesses."

Der volldigitale Prozess ist ein Novum im österreichischen Markt: Die Dateneingabe erfolgt ebenso bequem online wie der Einkommensnachweis per digitalem Kontoblick, die sofortige Kreditentscheidung, die Identifizierung per Video-Ident sowie die Vertragsunterschrift. Die Kreditvergabe kann in vielen Fällen damit sogar taggleich erfolgen, während Antragstellerinnen und Antragsteller von Wettbewerbern in der Regel mehrere Tage warten müssen, bis eine Kreditentscheidung getroffen ist.

"Unser Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden den einfachsten Zugang zu günstigen Krediten zu bieten. Gemeinsam mit der TARGOBANK setzen wir neue Standards und ermöglichen durch volldigitale Prozesse einen der schnellsten Kredite des Landes", so CHECK24 Österreich Geschäftsführer Florian Reichert.

"Wir konzentrieren uns in den nächsten Monaten darauf, möglichst viele Erfahrungen im österreichischen Kreditmarkt zu sammeln, unser Angebot an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden auszurichten und kontinuierlich zu optimieren", erklärt Christophe Jéhan, stellvertretender CEO und Vorstand Privatkunden bei der TARGOBANK, mit Blick auf die strategische Ausrichtung.

Transformationsprozess der TARGOBANK schreitet voran

Mit der Vergabe von Ratenkrediten in Österreich stellt die TARGOBANK ihre Vertriebskanäle breiter auf. Durch diese Diversifizierung zahlt der Launch auch auf ihren Transformationsprozess zur Universalbank ein. Ziel ist es, ein umfassendes Produktangebot für Privat- und Firmenkunden anzubieten, für alle finanziellen Lebenslagen. Für diesen Weg hat sie bereits in der Vergangenheit Geschäftsfelder aufgebaut, in denen sie zuvor nicht aktiv gewesen ist. Dazu gehört die 2015 gestartete TARGOBANK Autobank oder das Firmenkundengeschäft, das sich inzwischen fest als Ertragssäule etabliert hat. Zudem erweitert das Düsseldorfer Unternehmen sein Portfolio bis 2027 um ein gruppeneigenes Versicherungsgeschäft (über die ACM Deutschland) und um Angebote zu Immobilienfinanzierungen.

Über TARGOBANK

Die TARGOBANK verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut 3,8 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.

Das Angebot für Privatkund*innen umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für den Einzelhandel, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für den Kfz-Handel sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige, freiberuflich Tätige und Gründer*innen an. Zum Leistungsspektrum im Firmenkundengeschäft gehören Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungen von Gewerbeimmobilien ebenso wie Zahlungsverkehr und Anlageprodukte. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an.

Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 340 Standorte in mehr als 250 Städten in Deutschland und ist online sowie telefonisch im Kundencenter rund um die Uhr erreichbar. Die Bank kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kund*innen zuhause.

Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.200 Mitarbeiter*innen. In Duisburg führt die Bank ein Kundencenter mit 2.000 Mitarbeiter*innen. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring), Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen) und Frankfurt (Corporate & Institutional Banking). Als Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die TARGOBANK eine sichere Partnerin für ihre Kund*innen.

Weiterführende Informationen: www.targobank.de

Über CHECK24 Österreich

CHECK24 ist ein Gründer geführtes deutsches Digitalunternehmen, das seit 2023 auf dem österreichischen Markt aktiv ist. Es bietet kostenlose Preisvergleiche verschiedenster Produktgruppen an - in Österreich für Strom, Gas, Versicherungen (Kfz und Haushalt), Handy- und Internettarife, Finanzprodukte (Kredit, Baufinanzierung, Kreditkarte, Girokonto, Geldanlage), Mietwagen, Pauschalreisen, Hotels sowie Ferienwohnungen.

In Deutschland ist CHECK24 seit 1999 am Markt und vergleicht zahlreiche weitere Produktgruppen - u. a. verschiedene weitere Versicherungen bis hin zu Winterreifen. Die Grundidee des Unternehmens ist es, Konsument*innen zu stärken, indem es Märkte und Preise transparent macht. Mit den Preisvergleichen sparen sie Geld und finden schnell und einfach passende Angebote für Ihre Bedürfnisse.

Weiterführende Informationen: www.check24.at

