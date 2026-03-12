Simon - Kucher & Partners

Simon-Kucher wächst 2025 um sechs Prozent - Umsatz bei 606 Millionen Euro

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Während viele Unternehmen Investitionen zurückstellen, steigert die globale Strategieberatung Simon-Kucher ihren Umsatz im Jahr 2025 um sechs Prozent auf 606 Millionen Euro. Gefragt sind vor allem Projekte mit unmittelbarem Ergebnisbeitrag und nachhaltigem Wachstumseffekt.

Umsatz wächst weltweit um sechs Prozent auf 606 Millionen Euro

28 neue Partner; Partnerschaft steigt auf 227

KI und datenbasierte Modelle gewinnen an Bedeutung

Simon-Kucher steigerte im Jahr 2025 den Umsatz weltweit um sechs Prozent. Während Investitionen in Teilen Deutschlands und Europas selektiver erfolgten, blieb die globale Nachfrage nach Wachstumsstrategien insgesamt hoch. Die Entwicklung spiegelt eine klare Markttendenz wider: Priorisiert werden Initiativen rund um Pricing, Monetarisierung und vertriebsnahe Wachstumsansätze mit messbarem Erfolg. "Gerade in einem zunehmend anspruchsvollen Umfeld unterstützen wir unsere Kunden dabei, profitabel zu wachsen", sagt Dr. Gunnar Clausen, Co-CEO von Simon-Kucher. "Sie schätzen die Kombination aus unserer kommerziellen Expertise und unseren digitalen Kompetenzen."

Daten und KI prägen Wachstumsstrategien

Im Jahr 2025 rückten Daten, Analytics und Künstliche Intelligenz stärker ins Zentrum kommerzieller Steuerung. Unternehmen setzen verstärkt auf datenbasierte Modelle, um Preisgestaltung, Monetarisierung, Vertriebssteuerung und Markteinführungsstrategien präziser und nachweislich profitabler auszurichten.

Zu den zentralen Wachstumsfeldern von Simon-Kucher zählten Daten und KI, digitale und softwaregestützte Lösungen sowie weiterentwickelte Kompetenzen in Pricing, Monetarisierung und Revenue Management. Parallel gewannen Projekte mit Private-Equity-Unternehmen weiter an Bedeutung - von Commercial Due Diligence über Wertsteigerungsprogramme bis hin zur systematischen Wachstumsbeschleunigung entlang des gesamten Transaktionszyklus.

Globale Expansion und Stärkung der Partnerschaft

Zum Jahresbeginn 2026 wurden 28 neue Partner gewählt; damit steigt die Zahl der Partner auf 227. Mit rund 2.200 Mitarbeitenden in 45 Büros und 32 Ländern baut Simon-Kucher seine internationale Marktposition weiter aus. Ein neuer Standort in Bangalore stärkt die Präsenz in einem strategisch wichtigen Wachstumsmarkt.

Für das Jahr 2026 rechnet das Unternehmen weiterhin mit einer differenzierten Marktentwicklung. Viele Unternehmen werden Investitionen selektiv einsetzen und klar an Profitabilität ausrichten. Der Bedarf an Strategien, die Wachstum und Ergebnis konsequent miteinander verbinden, bleibt entsprechend hoch. "Unser Anspruch ist es, Expertise in skalierbares Wachstum zu übersetzen", sagt Jörg Krütten, Co-CEO von Simon-Kucher. "Als etablierter und verlässlicher Partner begleiten wir unsere Kunden dabei, ihr nachhaltiges Wachstum gezielt voranzutreiben."

Über Simon-Kucher

Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum.

Original-Content von: Simon - Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell