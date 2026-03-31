MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„Holy Days“ – Prominente entdecken religiöse Feiertage neu

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Warum feiern wir Ostern? Was steckt hinter Himmelfahrt, Pfingsten oder Weihnachten? Die neue vierteilige ARD-Reihe „Holy Days“ (Federführung: MDR) geht diesen Fragen auf unterhaltsame Weise nach. Den Auftakt macht „Oliver Mommsen und das Rätsel Ostern“ – am Ostersonntag, 5. April, um 15.30 Uhr im Ersten.

„Holy Days“ erzählt religiöse Feiertage neu: modern, humorvoll und zugleich tief verankert in Tradition und Kultur. In jeder Episode treffen die prominenten Gäste Menschen, für die die Feiertage echte Leidenschaft sind – in Werkstätten, Vereinen, Kirchen oder Wohnzimmern. Sie erleben Rituale, originelle Bräuche und überraschende Hintergründe, die die Feiertage zu persönlichen Höhepunkten des Jahres machen.

Durch die Touren führt Gabriel Engel (gespielt von Nicolai Tegeler), der die Prominenten als charmanter Feiertags-Experte quer durch Deutschland begleitet. Gemeinsam erkunden sie Orte und Traditionen, die vielen fremd geworden sind – und entdecken, welche Bedeutung Feiertage heute haben können. Besondere Akzente setzt die Reihe mit visuell gestalteten KI-Welten, in denen Gabriel Engel seine Gäste auf Zeitreisen in die biblischen Ursprünge und historischen Kontexte der Feste mitnimmt.

Auftakt am Ostersonntag: „Oliver Mommsen und das Rätsel Ostern“

Schauspieler Oliver Mommsen hat den Bezug zu Ostern längst verloren, für ihn ist es ein Fest zwischen Schokohasen und bunten Eiern. Feiertags-Experte Gabriel Engel nimmt ihn deshalb mit auf einen überraschende Roadtrip durch Deutschland: Die beiden treffen den dienstältesten Osterhasen Deutschlands in der Lausitz, begegnen begeisterten Osterfans und erleben originelle Traditionen wie das Milchkannen-Böllern. Eine visuelle Zeitreise ins biblische Jerusalem macht schließlich die Ursprünge des Osterfestes erfahrbar. Mommsen entdeckt dabei Werte, die über religiöse Traditionen hinausreichen: Gemeinschaft, Hoffnung, Familie und Liebe.

Weitere Sendetermine im Ersten:

14. Mai, 16.20 Uhr: Holy Days – Evelyn Burdecki und das Rätsel Himmelfahrt

24. Mai, 14.14 Uhr: Holy Days – Guido Cantz und das Rätsel Pfingsten

Die Weihnachtsfolge ist in Planung; Sendetermin und prominenter Gast folgen.

Über die Produktion

„Holy Days“ ist eine Produktion von Dokness im Auftrag von MDR (federführend), BR, SWR, HR, NDR, Radio Bremen, RBB und WDR (2026).

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell