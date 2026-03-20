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„Tschüss Kohle, hallo Zukunft!“:

MDR-Langzeitpodcast zur Energiewende im 5. Jahr unterwegs im mitteldeutschen Revier

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Leipzig (ots)

Das mitteldeutsche Kohlerevier durchlebt weitreichende Veränderungen. Kohleunternehmen bemühen sich um klimafreundlichere Geschäftsmodelle, an ehemaligen Abbruchkanten entstehen neue Projekte und selbst Kinder lernen früh, was Wandel bedeutet: Seit März 2022 dokumentiert MDR Aktuell in einer auf zehn Jahre angelegten Langzeit-Betrachtung die Energiewende und den damit einhergehenden Strukturwandel in den mitteldeutschen Braunkohle-Regionen. Reporterin Britta Veltzke und Wirtschaftsjournalist Ralf Geißler reisen dafür regelmäßig ins Revier und zeigen in „Tschüss Kohle, hallo Zukunft!“, wie der Kohleausstieg eine ganze Region verändert. Nun startet der Podcast von MDR Aktuell in sein 5. Jahr – abrufbar ab sofort in ARD Sounds.

In der fünften Staffel zeigt sich besonders deutlich, wo der Wandel gelingt – und wo er ins Stocken gerät.

Das lange nahezu verlassene Dorf Pödelwitz füllt sich wieder mit Leben, seit klar ist, dass es nicht mehr dem Tagebau weichen muss. Im Tagebau Profen dagegen wird es zunehmend still: Die Mibrag kann als Betreiberin immer weniger Kohle verkaufen und versucht sich mit einer Power-to-Heat-Anlage in neuen Geschäftsfeldern. Doch vielerorts zeigt sich: Trotz Kohleausstieg kommen Projekte für erneuerbare Energien nur schleppend voran. Der Bau von Elektrolyseuren verzögert sich – auch im als Pilotprojekt angekündigten Energiepark Bad Lauchstädt. Derweil lernen Kinder in der Revierstadt Hohenmölsen bereits im Schulhort, dass Veränderungen ein natürlicher Teil des Lebens sind…

MDR Aktuell feiert mit seinem Podcast-Projekt zum Braunkohleausstieg und Strukturwandel in diesem Jahr Bergfest: Seit fünf Jahren sind Britta Veltzke und Ralf Geißler im mitteldeutschen Revier unterwegs und treffen Menschen, die die Energiewende gestalten oder von ihr betroffen sind. Die auf zehn Jahre angelegte Reihe dokumentiert einen der einschneidendsten Transformationsprozesse Mitteldeutschlands: Was wird aus den Tagebauen? Welche neuen Energiemodelle entstehen? Kommen die von der Politik versprochenen Strukturhilfen an? Und wie verändert der Wandel das Leben der Menschen vor Ort?

Mit jeder neuen Staffel zeigt der MDR, wie tiefgreifend der Kohleausstieg die Region prägt – mit all seinen Herausforderungen und Chancen. Die erste Staffel der Langzeitbetrachtung „Tschüss Kohle, hallo Zukunft!“ erschien im März 2022.

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