MDR-Talk „Fakt ist! Vor Ort“: Bürgerarena mit Michael Kretschmer und Petra Köpping live aus Zwickau

Leipzig (ots)

Wirtschaftskrise, Bahnverbindungen, Gesundheitsversorgung: Diskutiert wird das, was den Menschen im Land aktuell auf den Nägeln brennt – in „Fakt ist! Vor Ort“ am Mittwoch, 28. Januar 2026, ab 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen, im Livestream bei mdr.de sowie in der ARD Mediathek.

Im Alten Gasometer in Zwickau werden Michael Kretschmer und Petra Köpping zu Gast sein. Anderthalb Stunden stellen sich der sächsische Ministerpräsident von der CDU und seine Stellvertreterin, die SPD-Gesundheits- und Sozialministerin, den Fragen der Bürgerinnen und Bürger.

Ob es um den fehlenden HNO-Arzt-Termin geht oder um die zunehmenden Insolvenzen, ob die hohen Pflegeheimkosten zur Sprache kommen oder die klammen Kassen der Kommunen – das bestimmen die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Moderiert wird die Sendung von Uta Deckow und Andreas F. Rook.

Fakt Ist! aus Zwickau: Die Bürgerarena mit Michael Kretschmer und Petra Köpping | MDR.DE

