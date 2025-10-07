MDR Mitteldeutscher Rundfunk

20. Adventsfest in Suhl - MDR startet Ticketvorverkauf für Jubiläumsshow mit Florian Silbereisen

Zum 20. Mal lädt Moderator Florian Silbereisen in Suhl zur MDR-Eurovisionsshow „Adventsfest“ ein. Wer am 29. November 2025 live im thüringischen Suhl im Congress Centrum dabei sein will, kann ab Mittwoch, 8. Oktober 2025, ab 12 Uhr Tickets kaufen. Die Übertragung der MDR-Liveshow ist am 29. November in der ARD Mediathek, im Ersten und im ORF zu sehen.

Mit emotionalen Momenten, festlicher Musik und stimmungsvoller Kulisse aus Suhl bringt der MDR seit 2004 jedes Jahr das Leuchten der Weihnachtszeit auf die Bildschirme – nun feiert diese Erfolgsgeschichte ihr 20. Jubiläum. Am 27. November 2004 moderierte Florian Silbereisen erstmals die Eurovisionsshow zum Start in die Adventszeit – damals mit prominenten Gästen wie Vicky Leandros, Helmut Kohl, Frank Schöbel, Nana Mouskouri, David Hasselhoff und Mireille Mathieu.

Nach Stationen in Cottbus und Zwickau kehrte die Show 2007 nach Thüringen zurück – seither wird aus Suhl die Adventszeit eröffnet. Seit 2009 hat eine berührende Tradition ihren festen Platz: Das Friedenslicht aus Bethlehem wird in der Show empfangen und weitergegeben – ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und Hoffnung über Grenzen hinweg.

Über die Jahre gaben sich nationale und internationale Stars die Ehre – unter anderem Helene Fischer, Roland Kaiser, Andrea Berg, Otto Waalkes, André Rieu, Barbara Schöneberger, die Kelly Family, Thomas Gottschalk, Till Brönner, Mario Adorf, Senta Berger, Wincent Weiss, Michelle Hunziker, Guido Maria Kretschmer und Katarina Witt. Neben großen Showmomenten gehören auch Rolf Zuckowskis Familien-Weihnachtslieder, die Adventsgeschichte und der Besuch des Nürnberger Christkindes zu den festen Bestandteilen dieser MDR-Produktion.

