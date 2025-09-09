MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„The Sessions – powered by ARD Kultur“: Start der bundesweiten Workshop-Tour mit „Deutschrap ideal“ in Hamburg

Auftakt am 11. Oktober bei der HipHop Academy Hamburg im Rahmen von „Battle of the Year“

HipHop ist 100 Prozent Kultur – und für ARD Kultur ist das weit mehr als ein Slogan. Gemeinsam mit „Deutschrap ideal“, dem größten ARD-Format für HipHop-Kultur in Deutschland (produziert vom Hessischen Rundfunk), startet ab Herbst die neue Event-Reihe „The Sessions – powered by ARD Kultur“ für junge HipHop-Talente.

„HipHop ist die Stimme einer ganzen Generation und verdient mehr Sichtbarkeit und Förderung. Mit ‚The Sessions – powered by ARD Kultur‘ setzen wir ein starkes Zeichen für kulturelles Engagement und echte Teilhabe. Wir verstehen uns als Partner der Szene – und als Brücke zwischen jungen Talenten, etablierten Stimmen des HipHop und der Öffentlichkeit“, sagt Bettina Kasten, Programmgeschäftsführerin von ARD Kultur.

Der Auftakt findet am 11. Oktober in der HipHop Academy Hamburg statt – im Rahmen des renommierten „Battle of the Year“, zu dem über 500 junge HipHop-Akteur*innen erwartet werden.

Junge Zielgruppen im Fokus

Gemeinsam mit „Deutschrap Ideal“ und in Kooperation mit weiteren HipHop-Projekten bundesweit sucht ARD Kultur gezielt den Dialog mit einer jungen Generation, die bislang nur selten mit öffentlich-rechtlichen Angeboten in Kontakt kommt. 2026 wird die Workshop-Tour mit weiteren Partnern der Szene fortgesetzt: „Ob Newcomer, Artist oder jemand, der gerade ins Musikbusiness einsteigen will – mit ‚The Sessions‘ gehen wir dorthin, wo die HipHop-Community ist. Gemeinsam mit starken regionalen Partnern schaffen wir einen Raum, der Jugendlichen Inspiration, Wissen und echte Praxistipps direkt von den Stars der Szene mitgibt“, erklärt Patrick Secker, Leiter und Produktmanager von „Deutschrap ideal“.

„HipHop ist Kultur“ – auch live vor Ort

„The Sessions“ knüpft direkt an die ARD-Kampagne „HipHop ist 100 Prozent Kultur“ an, die 2025 im Ersten, in der ARD Mediathek, auf Social Media sowie in Audio- und Videoformaten präsent ist. Mit der Workshop-Reihe wird dieses Versprechen nun auch konkret vor Ort eingelöst.

ARD Kultur und „Deutschrap ideal“ gestalten am 11. Oktober in Kooperation mit der HipHop Academy Hamburg drei Sessions, moderiert von „Deutschrap ideal“-Host Simon:

Songwriting mit JokA – der Rapper, der bereits mit Größen wie Sido, MoTrip oder Bushido gearbeitet hat, zeigt, wie Hits entstehen und auf was man beim Writing achten muss.

Be Your Own Brand mit Wavyjosh – Deutschlands größer Deutschrap-Content-Creator erklärt, wie man TikTok zu seiner eigenen Bühne macht.

HipHop x Mental Health mit Aylo - die Künstlerin spricht über Mental Health in der Musikszene und teilt ihre Erfahrungen, um trotz mentaler Herausforderungen langfristig kreativ und motiviert zu bleiben.

Die Anmeldung für die Workshops ist ab sofort über die HipHop Academy Hamburg (www.dna-festival.de/home) möglich.

Alle Infos gibt’s auch auf ardkultur.de/thesessions

Über ARD Kultur

ARD Kultur ist die digitale Heimat für Kulturinteressierte. Auf ardkultur.de werden ausgewählte Kulturinhalte aus der ARD Audio- und Mediathek kuratiert. Gemeinsam mit den ARD-Medienhäusern entwickelt ARD Kultur innovative Eigen- und Ko-Produktionen. Darüber hinaus versteht sich ARD Kultur als Netzwerkpartner und Dialogpartner für Kulturinstitutionen und die Kreativbranche. Die Federführung von ARD Kultur liegt beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR).

