ELATEC Gruppe erweitert Führungsteam mit dem Experten für Sicherheit und Innovation Jason Ouellette

Jason Ouellette wird neuer Corporate Vice President of Innovation & Technical Partnerships bei ELATEC. Ouellette verfügt nicht nur über 30 Jahre Erfahrung im Bereich physische Sicherheit, sondern auch über ein breites Know-how, das die technologische Weiterentwicklung und das strategische Wachstum von ELATEC weiter vorantreiben wird.

Jason Ouellette verfügt über einen beeindruckenden Werdegang in den Bereichen Software-, Firmware- und Hardware-Engineering und hat sich als Förderer von Innovationen einen Namen gemacht. Zehn bereits erteilte sowie 24 weitere angemeldete Patente sind Ausdruck seines Engagements, mit dem er Technologie voranbringen und Branchenstandards setzen möchte. Als Vorstandsvorsitzender der Physical Security Interoperability Alliance (PSIA) förderte er offene Standards und Interoperabilität – ganz im Sinne der Mission von ELATEC, sichere, zukunftssichere und anpassungsfähige Identifizierungslösungen bereitzustellen.

„Ich freue mich, zu einem für die Sicherheitsbranche so wichtigen Zeitpunkt zu ELATEC zu stoßen“, so Jason Ouellette. „Mein Ziel ist es, offene, interoperable Lösungen voranzutreiben, die unsere Kunden stärken und gleichzeitig auf zukünftige Anforderungen vorbereiten. Durch den Ausbau unserer technologischen Stärken und die Förderung strategischer Kooperationen möchte ich dazu beitragen, die Innovationsführerschaft von ELATEC zu festigen.“

Stärkung der technologischen Führungsrolle von ELATEC

Gerhard Burits, CEO der ELATEC Gruppe, erklärt: „Mit seiner umfangreichen Branchenerfahrung und seiner Leidenschaft für Innovation ist Jason Ouellette eine wichtige Ergänzung für unser Führungsteam. Sein Wissen wird uns dabei helfen, unsere Wachstumsinitiativen voranzutreiben und unsere Führungsposition am Markt zu behaupten.“

Paul Massey, COO der ELATEC Gruppe, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, Jason Ouellette bei ELATEC willkommen zu heißen. Sein Know-how in der Entwicklung von Technologien und Partnerschaften, die einen nachhaltigen Unterschied machen, wird die globale Reichweite von ELATEC vergrößern und unsere Mission, hochmoderne Produkte und Lösungen bereitzustellen, weiter voranbringen.“

Globale Zusammenarbeit – der Schlüssel zu Innovation

Der Ansatz von Jason Ouellette setzt auf den Kernwerten von ELATEC auf: einer Verpflichtung zu technologischer Exzellenz, einer Kultur der Zusammenarbeit und einem Fokus auf kundenorientierte Lösungen. In seiner neuen Funktion wird er mit Teams aus dem gesamten globalen Netzwerk von ELATEC zusammenarbeiten, um das breite Know-how zu nutzen und Innovationen voranzutreiben, die den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht werden. Mit großer Vorfreude blickt er auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt. Sein erklärtes Ziel ist es, die Stärken von ELATEC zu bündeln und auf der starken Basis des Unternehmens wirkungsvolle und zukunftssichere Lösungen aufzubauen.

Über ELATEC

ELATEC ist ein weltweit führender Anbieter von Benutzerauthentifizierungs- und Identifikationslösungen. Das Unternehmen entwickelt gemeinsam mit seinen globalen Partnern für seine Kunden innovative und zukunftssichere Zugangssysteme. Mit dem Zusammenspiel von wegweisenden Multifrequenz-Lesegeräten, fortschrittlicher Authentifizierungssoftware und erstklassigem Service und Support treibt Elatec die digitale Transformation seiner Kunden und Partner voran. Die bahnbrechenden Lösungen, die so entstehen, sorgen für ein optimales Benutzererlebnis und kommen in einer Vielzahl von Anwendungen und Branchen zum Einsatz, in denen sichere und komfortable Zugänge gefordert sind – darunter Zutrittskontrolle, Flottenmanagement, Maschinenauthentifizierung, Aufladen von Elektrofahrzeugen, sicheres Drucken, Kioske und vieles mehr. Das 1988 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in München ist heute an 19 Standorten weltweit vertreten.

