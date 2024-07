Elatec

Gerhard Burits übernimmt neue Rolle bei der ELATEC Gruppe

RFID-Spezialist ELATEC: Neues Führungsduo mit langjähriger Erfahrung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Gerhard Burits erweitert seine Verantwortung und übernimmt die Rolle des CEOs der ELATEC Gruppe. Dank seiner tiefen Kenntnisse der Unternehmensstruktur und seiner strategischen Weitsicht bringt er die besten Voraussetzungen mit, um ELATECs Position als Innovationsführer im globalen Wettbewerb weiter auszubauen. Die Geschäftsleitung wird als Doppelspitze geführt: Mit an Bord ist Paul Massey, der als CEO der ELATEC Inc. nun auch die Rolle des COO der ELATEC Gruppe übernimmt und seine internationale Expertise verstärkt einbringt.

Gerhard Burits, der im Juni 2020 als Chief Financial Officer (CFO) in das Unternehmen eintrat, wurde zum Chief Executive Officer (CEO) der ELATEC GmbH ernannt. In den letzten vier Jahren hat er als CFO wesentlich zur finanziellen Stabilität und zum internationalen Wachstum beigetragen, wodurch er ELATEC mit seiner strategischen Expertise hervorragend positionierte. Nun ist er entschlossen als CEO, den technologischen Vorsprung der ELATEC Gruppe weiter auszubauen, die Präsenz auf dem Weltmarkt zu stärken und so den nächsten Wachstumsschub in die Wege zu leiten. Ein persönlicher Dank gilt dabei dem bisherigen CEO Robert Helgerth, der nach erfolgreicher Tätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand geht. Unter seiner Leitung hat ELATEC die Grundlage für weiteres Wachstum gestärkt und gefestigt. Globaler Expansionskurs mit Qualität 'Made in Germany'

Auch unter neuer Führung bleibt die ELATEC Gruppe ihren Kernkompetenzen treu: „Qualität 'Made in Germany' bleibt für uns von entscheidender Bedeutung, während wir uns agil auf sich wandelnde Marktanforderungen einstellen und weiterhin höchste Servicequalität bieten“, erklärt der CEO Gerhard Burits. Paul Massey wird dabei als Chief Operating Officer (COO) eng mit Gerhard Burits zusammenarbeiten, um die globale Strategie des Unternehmens voranzutreiben und die internationale Expansion zu fördern.

ELATECs Mission: Technologieführerschaft durch Innovation und Mitarbeiterstärke

Gerhard Burits, CEO der ELATEC Gruppe, betont: „Unsere Mission ist es, ELATEC als Technologieführer weiterzuentwickeln. Der Schlüssel dazu liegt in der Innovationskraft unserer Kernkompetenzen und der Förderung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine positive Unternehmenskultur mit Teamgeist und flachen Hierarchien, geprägt von ELATEC-Expertise, ist uns wichtig. So schaffen wir die Grundlage für eine flexible Anpassung an sich wandelnde Marktanforderungen und den Ausbau unseres technologischen Vorsprungs.“

Paul Massey fügt hinzu: „Unser Ziel ist es, unsere Position als führender Anbieter innovativer und zukunftssicherer Zugangssysteme zu festigen und auszubauen. Wir werden unsere Kunden mit unseren innovativen Lösungen und erstklassigem Service dabei unterstützen, in einem sich schnell verändernden Umfeld erfolgreich zu sein.“

Verfügbares Bildmaterial Folgendes Bildmaterial steht druckfähig im Internet zum Download bereit: https://elatec.me/3L6XuF1

Über Elatec

Elatec ist ein weltweit führender Anbieter von Benutzerauthentifizierungs- und Identifikationslösungen. Das Unternehmen entwickelt gemeinsam mit seinen globalen Partnern für seine Kunden innovative und zukunftssichere Zugangssysteme. Mit dem Zusammenspiel von wegweisenden Multifrequenz-Lesegeräten, fortschrittlicher Authentifizierungssoftware und erstklassigem Service und Support treibt Elatec die digitale Transformation seiner Kunden und Partner voran. Die bahnbrechenden Lösungen, die so entstehen, sorgen für ein optimales Benutzererlebnis und kommen in einer Vielzahl von Anwendungen und Branchen zum Einsatz, in denen sichere und komfortable Zugänge gefordert sind – darunter Zutrittskontrolle, Flottenmanagement, Maschinenauthentifizierung, Aufladen von Elektrofahrzeugen, sicheres Drucken, Kioske und vieles mehr. Das 1988 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in München ist heute an 19 Standorten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.elatec.com

Original-Content von: Elatec, übermittelt durch news aktuell