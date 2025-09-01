MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR begeistert mit „Hol dir deine Show!“ in Niederstriegis – Folgeausgabe im September kommt aus Nitschareuth in Thüringen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Leipzig (ots)

Mit der dritten Ausgabe von „Hol dir deine Show!“ hat der MDR am Freitag, den 29. August, das sächsische Niederstriegis in den Mittelpunkt seines Programms gestellt. Mehr als 800 Menschen erlebten vor Ort eine mitreißende Liveshow. Zu sehen ist die Show in der ARD Mediathek. Die Folgeausgabe kommt Ende September aus Thüringen.

Das Konzept von „Hol dir deine Show!“ setzt konsequent auf Teilhabe und Gemeinschaft: So haben auch für die dritte Ausgabe Vereine, Ehrenamtliche und lokale Initiativen aus Niederstriegis neben ihrem normalen Alltag gemeinsam mit dem MDR Inhalte entwickelt, die am Abend live auf der Bühne umgesetzt wurden. Das Programm reichte von sportlichen Wettbewerben über Musik bis hin zu besonderen Begegnungen – etwa zwischen Nachwuchskickern des SV Grün-Weiß Niederstriegis und dem ehemaligen Dynamo-Dresden-Torwart Benjamin Kirsten.

Die Prominenz aus Musik, Sport und Film – darunter Dieter „Maschine“ Birr, Mark Keller, Christin Stark und die Döbelner Band „Zartbitter“ – sorgte für zusätzliche Höhepunkte. Moderiert wurde die 90-minütige Liveshow von Felix Seibert-Daiker und Peter Imhof, der sich mit viel Humor und Einsatzbereitschaft immer wieder aktiv einbrachte.

MDR als Partner der Region

Schon den ganzen Tag über war der MDR in Niederstriegis präsent: „MDR Sachsen – das Sachsenradio“ berichtete am Morgen live aus dem Ort, „MDR um vier – Der starke Osten“ meldete sich am Nachmittag vom Sportplatz, und auch der „MDR Sachsenspiegel“ griff das Event in seiner Abendsendung auf. Die Show selbst wurde live in der ARD Mediathek gestreamt und ist dort auch weiterhin verfügbar, zudem lief sie um 20.15 Uhr zur Primetime im MDR-Fernsehen.

MDR-Intendant Ralf Ludwig:

„Diese Produktion zeigt, was unseren Programmauftrag ausmacht: Nähe zu den Menschen, Dialog und Zusammenarbeit auf Augenhöhe, regionales Interesse und Verbundenheit. Gemeinsam mit Ehrenamtlichen, Vereinen und regionalen Initiativen entsteht hier ein MDR-Angebot, das tief in der Region verwurzelt ist. Das ist bester öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit Public-Value-Charakter.“

Mit „Hol dir deine Show!“ setzt der MDR einen klaren Akzent: Programm nicht nur über, sondern mit den Menschen gestalten. Die Verbindung von professioneller Produktion und regionaler Mitgestaltung macht das Format einzigartig. Es ist gelebter Rundfunkauftrag – nahbar, transparent und im direkten Austausch mit der Gesellschaft.

Am 26. September wird die vierte Ausgabe von „Hol dir deine Show!“ live aus Nitschareuth im thüringischen Vogtland kommen – wieder direkt aus dem Herzen der Region, wieder mit den Menschen vor Ort im Mittelpunkt.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell