MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Neues MDR-„exactly“ über die Machtgier der Ultras beim FC Carl Zeiss Jena

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Fans aus der Ultra-Szene streben nach Einfluss auf die Vereine. In der neuen „exactly“-Reportage „Die Machtgier der Ultras“ berichtet MDR-Journalist Peer Vorderwülbecke aus dem Umfeld des FC Carl Zeiss Jena und geht der Frage nach, wie viel Einfluss aus der Kurve legitim ist und wo rote Linien überschritten werden: ab sofort in der ARD Mediathek und am 3. September um 21.15 Uhr im MDR-Fernsehen.

Ultras sind die dominierenden Gruppen in deutschen Fußball-Stadien. Ursprünglich war ihr Markenzeichen der bedingungslose Support des eigenen Teams – mit Fangesängen, Choreos und Pyrotechnik. Aber mittlerweile wollen viele Ultra-Szenen in Deutschland mehr: Sie wollen mitbestimmen in ihrem Verein.

Die „exactly“-Reportage „Die Machtgier der Ultras“ richtet den Fokus auf den Viertligisten FC Carl Zeiss Jena – ein Traditionsverein mit einer einflussreichen Ultra-Szene. Im Umfeld des FC Carl Zeiss Jena herrsche ein Klima der Angst – ausgelöst durch die Ultras. Das wurde dem MDR-Journalisten Peer Vorderwülbecke von mehreren Seiten erzählt.

Erst kürzlich hat die Stadt Jena 61 Hausverbote für das Ernst-Abbe-Sportfeld verhängt, die meisten gegen Mitglieder der Jenaer Ultra-Szene – eine Reaktion auf die massiven Ausschreitungen am 30. November 2024 beim Spiel Jena gegen Chemie Leipzig mit 79 Verletzten. Um die Sicherheits-Problematik und den Anteil der Ultras zu verstehen, beleuchtet der Film die Entstehungsgeschichte des Stadions und das Erstarken der Ultras.

Mittlerweile dominieren sie den Verein. Sie stellen konstant die Mehrheit in der Mitgliederversammlung, bringen ihre führenden Köpfe in wichtige Gremien des FCC. Ultra-Positionen werden zu Vereins-Positionen. Der stellvertretende Geschäftsstellenleiter des Vereins ist eine Führungsperson der Ultras. Die Ultras scheuen vor Drohungen, Nötigungen und selbst vor Gewalt nicht zurück. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in mehreren Fällen.

Auch im sportlichen Bereich haben die Ultras sich eingemischt, den Sportdirektor unter Druck gesetzt. Der Verein traut sich kaum noch, Ultra-kritische Position zu vertreten. Auch nicht, wenn es um Ausschreitungen im Stadion geht und die damit verbundenen Hausverbote. Deshalb sind es die Polizei und die Stadtverwaltung, die den Einfluss der Ultras eindämmen wollen.

Der Film skizziert die Entwicklung des Konflikts, der mittlerweile kurz vor der Eskalation steht. Ausgang offen.

Peer Vorderwülbecke berichtet für den MDR seit mehr als 20 Jahren über hintergründige Themen im Sport. In Jena ist er bestens vernetzt. Viele Personen aus dem Vereinsumfeld haben mit ihm gesprochen. Kaum einer hat sich vor die Kamera getraut.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell